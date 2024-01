Secondo un nuovo studio, l'uso di apparecchi acustici può aiutare a vivere più a lungo

Secondo un nuovo studio pubblicato mercoledì sulla rivista The Lancet Healthy Longevity, indossare apparecchi acustici se ne avete bisogno può aiutarvi a proteggervi da una morte precoce.

"Abbiamo riscontrato un rischio di mortalità inferiore del 24% per le persone che utilizzano apparecchi acustici", ha dichiarato la dott.ssa Janet Choi, professore assistente di otorinolaringoiatria clinica e chirurgia della testa e del collo presso la Keck School of Medicine della University of Southern California e otorinolaringoiatra presso la Keck Medicine della USC.

Lo studio ha esaminato i dati di 10.000 persone - più di 1.800 delle quali sono state identificate come affette da ipoacusia - e ha seguito la loro mortalità tra il 1999 e il 2012.

Secondo la ricerca, circa 237 persone affette da ipoacusia hanno dichiarato di utilizzare apparecchi acustici almeno una volta alla settimana, mentre 1.483 hanno dichiarato di non averli mai utilizzati.

Non c'è stata alcuna differenza nel rischio di morte durante il periodo di ricerca tra le persone che hanno usato gli apparecchi acustici occasionalmente e quelle che non li hanno mai indossati, ma gli utilizzatori regolari avevano un rischio significativamente inferiore, ha dimostrato lo studio.

Secondo lo studio, il rischio di mortalità era più basso per gli utilizzatori di apparecchi acustici, indipendentemente da fattori quali l'età, l'etnia, il reddito, l'istruzione, la storia medica e il grado di perdita dell'udito.

Secondo il National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, negli Stati Uniticirca 30 milioni di persone di età pari o superiore ai 12 anni presentano una perdita uditiva in entrambe le orecchie.

Ma solo il 15% circa di coloro che potrebbero beneficiare di apparecchi acustici li utilizza, secondo uno studio di aprile.

"Il (nuovo) studio sottolinea il ruolo critico di affrontare i fattori di rischio modificabili non solo per ottenere benefici immediati per la salute, ma anche come potente strategia per migliorare la longevità e il benessere generale", ha dichiarato via e-mail il dottor Thomas Holland, medico scienziato del Rush Institute for Healthy Aging. Holland non ha partecipato alla ricerca.

Fortunatamente, oggi sono disponibili apparecchi acustici da banco che si adattano da soli e lo studio di aprile dimostra che possono essere altrettanto efficaci di quelli applicati da un audiologo.

Perché gli apparecchi acustici sono così utili

L'ultimo studio conferma l'idea che l'ipoacusia e la longevità siano collegate, ma ci sono ancora domande sul perché di questa correlazione, ha detto Choi.

"Questo è uno studio di associazione. Non abbiamo analizzato in modo particolare il meccanismo che sta alla base di queste associazioni", ha detto Choi.

Ma ci sono alcune ipotesi sul perché dell'associazione tra apparecchi acustici e longevità.

Studi precedenti hanno dimostrato un legame tra perdita dell'udito e fragilità, e ci sono prove che la perdita dell'udito non trattata potrebbe influire sull'isolamento sociale, sulla demenza e sul declino dell'attività fisica e delle funzioni cognitive, ha detto Choi.

"Ci sono anche alcuni studi che dimostrano che la privazione uditiva in sé, cioè l'assenza di un suono sufficiente, può avere un impatto negativo sulle strutture cerebrali", ha aggiunto.

Farsi controllare

Il crescente numero di ricerche dimostra che se si nota una differenza nell'udito, è bene farsi controllare, ha detto Choi.

La perdita dell'udito non deve essere "considerata come una normale parte dell'invecchiamento e non c'è nulla da fare", ha aggiunto. "Ci saranno sempre più studi che dimostreranno che gli apparecchi acustici sono utili e hanno un impatto positivo. E sappiamo tutti che, in fin dei conti, aiutano davvero la comunicazione e la qualità della vita dei pazienti".

Se avete una perdita uditiva, provate almeno gli apparecchi acustici, soprattutto grazie ai notevoli miglioramenti tecnologici, ha detto Choi.

"Molte persone non usano gli apparecchi acustici perché non vogliono sembrare più vecchie", ha aggiunto. "Non vogliono essere associati alla disabilità, ma non è detto che sia così".

È importante essere proattivi quando si tratta di affrontare i rischi per la salute, soprattutto quando sono facilmente modificabili come l'uso di apparecchi acustici, ha detto Holland.

Lavorate a stretto contatto con i vostri medici e tenete sotto controllo le visite di controllo, monitorando il sonno, l'esercizio fisico, l'alimentazione, l'assunzione di alcol, la pressione sanguigna e la glicemia per una vita più lunga e sana.

"Promuovendo una collaborazione con il proprio medico e adottando uno stile di vita che dia priorità a questi fattori, si ha la possibilità di costruire una solida base per un benessere e una vitalità duraturi", ha detto Holland.

Fonte: edition.cnn.com