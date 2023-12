Secondo un nuovo studio, la proprietà degli ospedali da parte di private equity ha reso le cure più rischiose per i pazienti

L'ampio studio, pubblicato martedì sulla rivista JAMA, ha esaminato i tassi di 10 gravi eventi avversi associati all'assistenza medica in 51 ospedali prima e dopo l'acquisto da parte di società di private equity, un modello di finanziamento progettato per far guadagnare gli investitori. I ricercatori hanno poi confrontato questi risultati con i tassi delle stesse complicazioni in 259 ospedali che non erano di proprietà di società di private equity.

Negli ultimi anni le società di private equity hanno acquisito ampie porzioni del sistema sanitario statunitense. Oltre agli ospedali, queste acquisizioni includono case di cura, sistemi di salute comportamentale e studi medici privati. Ricerche accademiche hanno dimostrato che la proprietà di private equity è associata a tassi di mortalità più elevati per i pazienti delle case di cura e a un aumento dei costi per i contribuenti. All'inizio di questo mese, la Commissione Bilancio del Senato ha annunciato la sua indagine bipartisan sull'impatto degli acquisti di private equity sulle strutture sanitarie.

Complessivamente, i ricercatori hanno analizzato gli esiti di quasi 5 milioni di ricoveri, disponibili attraverso i dati delle richieste di rimborso di Medicare. I ricercatori disponevano di almeno tre anni di dati su ogni ospedale incluso nell'analisi.

Molte di queste complicazioni sono definite "eventi mai accaduti" perché sono errori medici prevenibili che non dovrebbero mai verificarsi durante le cure di routine, come lasciare un oggetto estraneo nel corpo dopo un intervento chirurgico, non riuscire ad associare correttamente il gruppo sanguigno di un paziente, cadute, infezioni in alcuni tipi di siti chirurgici o dove i medici inseriscono cateteri o linee centrali, coaguli di sangue dopo interventi di sostituzione delle articolazioni e piaghe da decubito.

I ricercatori hanno dichiarato di aver condotto lo studio perché, mentre sono stati dimostrati i risultati economici dell'acquisto di ospedali da parte di società di private equity, come l'aumento dei tassi di fatturazione, si è compreso poco l'impatto che questo modello commerciale può avere sull'assistenza ai pazienti.

Lo studio ha rilevato che i tassi di complicazioni nosocomiali per i pazienti sono aumentati del 25% negli ospedali acquistati da società di private equity.

L'autore dello studio, il dottor Zirui Song, ha affermato che l'aumento è stato determinato da un incremento del 27% delle cadute, che tendono a verificarsi nei piani generali dell'ospedale, da un aumento del 38% delle infezioni della linea centrale, che sono associate alle cure in terapia intensiva, e da un raddoppio dei tassi di infezioni del sito chirurgico.

L'aumento delle infezioni da linea centrale si è verificato nonostante gli ospedali di proprietà privata abbiano inserito circa il 16% in meno di linee centrali - porte in grandi vene che vengono impiantate chirurgicamente nei pazienti che necessitano di regolare somministrazione di farmaci, cibo o liquidi per via endovenosa.

"In tutti e tre i cosiddetti livelli dell'ospedale, dai piani generali alle unità di terapia intensiva e alle sale operatorie, abbiamo riscontrato una variazione media piuttosto sorprendente e preoccupante", ha dichiarato Song, professore associato presso la Harvard Medical School, in un'intervista ai redattori di JAMA.

In che modo, esattamente, la proprietà di una società di private equity diminuirebbe l'assistenza ai pazienti? Song afferma che non è possibile rispondere a questa domanda solo dai dati sulle richieste di rimborso di Medicare, ma che ricerche precedenti hanno dimostrato che questo tipo di acquisizioni sono spesso collegate a tagli del personale e alla sostituzione di lavoratori più pagati, come medici e infermieri, con dipendenti meno pagati.

"Quindi la riduzione del personale è un meccanismo potenziale che è stato documentato almeno nel contesto del private equity", ha detto Song.

Negli ospedali di proprietà di private equity si è registrato anche un leggero cambiamento nella demografia dei pazienti nel corso degli anni dello studio. In generale, in questi ospedali si è registrata la tendenza a trattare un minor numero di pazienti che avevano diritto a prestazioni Medicare e Medicaid, segno di pazienti con redditi più bassi. Gli ospedali a capitale privato si sono anche spostati verso il ricovero di pazienti leggermente più giovani e sono stati più propensi a trasferire i pazienti ad altri ospedali per acuti.

Infine, secondo Song, c'è il processo decisionale clinico e l'acquisizione da parte di società di private equity può avere un impatto su questo aspetto.

"In media, vediamo che i medici in prima linea prendono decisioni che, almeno per la popolazione beneficiaria di Medicare, si traducono in differenze nei risultati clinici".

Song ha affermato che sono necessarie ulteriori ricerche su come le considerazioni finanziarie legate alla proprietà di private equity possano avere un impatto sul processo decisionale clinico. Spera che studi simili vengano condotti anche per altri tipi di strutture sanitarie, come gli studi medici, la teleassistenza e persino le pratiche di salute comportamentale.

Fonte: edition.cnn.com