- Secondo Solingen, "i miei sentimenti si inclinano verso gli individui che soffrono".

Il Presidente del Ministero Presidente della Bassa Sassonia, Stephan Weil, ha espresso sconcerto per l'aggressione alla festa della città di Solingen, che ha provocato tre morti. "L'incidente di accoltellamento brutale a Solingen mi ha lasciato scioccato", ha dichiarato alla dpa. "Le mie condoglianze sono con le vittime e i loro cari e amici. Spero per una pronta guarigione per i feriti". È incoraggiante che il presunto colpevole sembra essere stato catturato rapidamente.

Durante i festeggiamenti per il 650º anniversario della città di Solingen - battezzati "Festa della Diversità" - un uomo ha iniziato a pugnalare i passanti senza motivo una sera di venerdì, causando tre morti. Un 26enne siriano è stato fermato sabato sera tardi. La Procura federale tedesca sta attualmente indagando su di lui per accuse di omicidio e presunta affiliazione con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

"È prematuro trarre qualsiasi conclusione politica, aspettiamo i risultati delle indagini", ha dichiarato Weil a Hannover. "Tuttavia, vorrei sottolineare l'iniziativa del Consiglio federale della Bassa Sassonia, che ha sostenuto azioni decise contro i coltelli pericolosi nei luoghi pubblici". L'ufficiale SPD ha aggiunto: "Purtroppo, non c'è una sicurezza al 100% contro gli attacchi, ma è nostro dovere prendere misure sostanziali per ridurre la violenza con i coltelli".

