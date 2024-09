Secondo Scholz, i sabotaggiatori responsabili delle interruzioni del Nord Stream dovranno affrontare il processo nel sistema giudiziario tedesco.

Nel 2022, esplosioni hanno colpito i gasdotti Nord Stream 1 e 2, causando ritardi nelle indagini. In seguito, è stato suggerito che uno dei potenziali responsabili potesse essere stato catturato. Il Cancelliere Scholz ha ora richiesto un'indagine senza esclusioni di colpevolezza.

Il Cancelliere Olaf Scholz, membro del parlamento SPD a Prenzlau, nel Brandeburgo, ha definito il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico come un "atto terroristico" e intende perseguire i responsabili in Germania. "Indipendentemente da chi sia coinvolto, esigiamo che tutte le autorità di sicurezza e il procuratore generale federale conducano le indagini", ha dichiarato Scholz, sottolineando che "non ci saranno coperture". Ha aggiunto che, se riusciranno a catturare i responsabili, intende portali a processo in Germania.

Scholz ha anche respinto l'accusa che il governo federale avesse rinunciato al gas naturale russo, affermando che in realtà era stata la Russia a interrompere il flusso di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Ha attribuito l'aumento dei prezzi, i prezzi sussidiati e la ricerca di fonti di gas alternative a questo incidente, che ha comportato per la Germania "più di 100 miliardi di euro" di danni. Le esplosioni sui gasdotti si sono verificate dopo che la Russia aveva già smesso di consegnare gas all'Europa occidentale attraverso il Mar Baltico. Nel mese di agosto, il procuratore generale federale ha emesso un mandato di arresto per un cittadino ucraino in relazione all'incidente di sabotaggio.

Come riportato in agosto, uno dei sospetti autori del sabotaggio dei Nord Stream potrebbe essere stato arrestato in Germania. Secondo le indagini congiunte di "Der Spiegel", ZDF e del broadcaster danese DR, il sospetto di nome Wolodymyr Sch. ha visitato spesso la Germania dopo gli attacchi ai gasdotti nel Baltico nell'autunno del 2022. Si presume che queste visite siano avvenute in un momento in cui il procuratore generale federale stava già trattando come sospetto in un'indagine per alto tradimento a causa del sabotaggio.

La richiesta del Cancelliere di un'indagine senza esclusioni di colpevolezza si riferisce alle esplosioni sui gasdotti Nord Stream 1 e 2, che sono state gestite dalla Commissione. Il procuratore generale federale, parte della Commissione, ha emesso un mandato di arresto per un sospetto in relazione all'incidente di sabotaggio dei Nord Stream.

