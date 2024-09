Secondo recenti ricerche, circa un terzo dei bambini nel mondo soffre di miopia.

Miopia, o vista corta, si verifica quando gli oggetti vicini appaiono nitidi, mentre quelli distanti rimangono sfocati. Si è osservato un aumento significativo della sua incidenza tra bambini e adolescenti negli ultimi 30 anni. Secondo uno studio pubblicato sulla Rivista Britannica di Oftalmologia, la percentuale è passata dal 24% nel 1990 al quasi 36% nel 2023.

I ricercatori dell'Università di Sun Yat-sen a Guangzhou, in Cina, hanno tratto queste conclusioni analizzando i dati di 276 studi che coinvolgevano oltre 5,4 milioni di bambini e adolescenti in circa 50 paesi dei sei continenti.

Questo aumento è stato principalmente graduale, ma è stato notato un picco significativo dopo la pandemia di Covid-19, hanno osservato i ricercatori. Hanno anche notato disparità regionali.

La miopia è diventata un problema di salute pubblica di rilievo, con prove che indicano un aumento rapido della sua incidenza, in particolare nei paesi del Sud-est asiatico come Singapore, Cina e Taiwan, secondo lo studio. La percentuale più alta di miopia è stata osservata nei bambini dell'Asia orientale, pari al 35%, più del doppio di quella dei loro coetanei caucasici.

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i bambini dell'Asia orientale iniziano l'istruzione formale a un'età più giovane rispetto ai bambini di altre regioni, secondo i ricercatori. Il Giappone ha registrato la più alta incidenza, con l'86%, seguito dalla Corea del Sud con il 74%.

A livello globale, i bambini urbani hanno tassi di miopia più alti rispetto ai bambini di campagna. Inoltre, le bambine sono leggermente più suscettibili alla miopia rispetto ai bambini.

I ricercatori sottolineano che i bambini, soprattutto i prescolari, sono più vulnerabili ai fattori ambientali, il che è importante da tenere presente a causa del loro periodo critico di sviluppo visivo.

Secondo le previsioni, la percentuale di miopia tra bambini e adolescenti continuerà ad aumentare, raggiungendo il 36,6% nel 2040 e il 39,8% nel 2050.

I ricercatori suggeriscono che i genitori possono incoraggiare alcune pratiche per proteggere la vista dei loro figli. Consigliano di far sviluppare ai bambini l'abitudine di praticare spesso misure protettive per gli occhi. Inoltre, raccomandano di aumentare l'attività fisica e ridurre le attività non attive come guardare la TV e giocare ai videogiochi. Inoltre, gli ufficiali dovrebbero ridurre la pressione degli studi e dei compiti supplementari sugli studenti, promuovendo esami e trattamenti oculari precoci.

Suggerimenti simili sono stati forniti dal dottor Benjamin Botsford, un oculista della UMass Chan Medical School, in un articolo per The Conversation. Secondo lui, il progressione della miopia dei bambini può essere rallentata prendendo regolari pause e evitando l'uso eccessivo di telefoni o computer. Limitare il tempo di lettura da vicino fuori dalla scuola può anche aiutare a rallentare la progressione della miopia.

Il tempo prolungato davanti allo schermo può causare affaticamento degli occhi e secchezza. Botsford consiglia di seguire la "regola del 20-20-20", che consiste nel fare una pausa di 20 secondi ogni 20 minuti, guardando a una distanza di 20 piedi e sbattendo le palpebre. Consiglia anche l'uso di lacrime artificiali, che possono essere acquistate senza prescrizione medica, per aiutare la secchezza degli occhi.

Trascorrere del tempo all'aria aperta è benefico per la salute degli occhi e è stato associato a una più bassa incidenza di miopia nei bambini, secondo Botsford.

L'adozione di pratiche di benessere, come pause regolari e trascorrere più tempo all'aria aperta, può aiutare a ridurre la progressione della miopia nei bambini. Inoltre, promuovere abitudini più sane, come aumentare l'attività fisica e ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo, può anche contribuire a mantenere una buona salute degli occhi.

