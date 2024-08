Secondo recenti ricerche, circa due terzi degli alimenti per bambini venduti nei supermercati sono stati classificati come malsani.

Più della metà dei 651 alimenti per bambini di età compresa tra 6 mesi e 36 mesi, esposti in modo evidente in 10 grandi supermercati degli Stati Uniti, non rispettano le linee guida nutrizionali suggerite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secondo uno studio pubblicato sulla rivista peer-review Nutrients.

Pochi di questi alimenti rispettano completamente le linee guida dell'OMS per la pubblicità, che sottolineano l'etichettatura semplice e le dichiarazioni di salute veritiere.

Gli studiosi hanno scoperto che circa il 70% dei prodotti in studio non rispettava le linee guida dell'OMS per il contenuto di proteine, mentre il 25% non raggiungeva i requisiti energetici. Un quinto dei prodotti per bambini o per i più piccoli conteneva livelli di sale eccessivi, superando i limiti suggeriti dall'OMS.

Circa un quarto dei prodotti conteneva zuccheri aggiunti o nascosti, con il 44% dei prodotti per bambini e per i più piccoli che superava le raccomandazioni dell'OMS per il contenuto totale di zucchero, come sottolineato dall'autore principale dello studio, la dottoressa Elizabeth Dunford, che è anche professore aggiunto di nutrizione presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill e un ricercatore presso l'Istituto George per la Salute Globale di Sydney, i creatori di FoodSwitch, un'applicazione che offre informazioni nutrizionali su migliaia di prodotti in tutto il mondo.

La domanda di bustine di cibo per bambini è aumentata del 900% negli Stati Uniti negli ultimi 13 anni, rendendola uno dei segmenti di mercato in più rapida crescita.

Rendere le bustine di cibo per bambini più allettanti

La comodità e la praticità delle bustine di cibo per bambini le hanno rese particolarmente popolari tra i genitori e gli assistenti stressati e oberati di lavoro, come ha sottolineato il dottor Mark Corkins, titolare della cattedra St. Jude per l'eccellenza in gastroenterologia pediatrica presso il Children’s Hospital Le Bonheur della University of Tennessee Health Science Center di Memphis, che non ha partecipato allo studio più recente.

"Le bustine di cibo per bambini possono essere molto preoccupanti", ha dichiarato Corkins. "I bambini dovrebbero imparare a masticare cibi solidi, non solo a consumare prodotti purè dolcificati in una bustina. Spesso questi miscugli sono molto più dolci del frutto vero, insegnando così ai bambini a gradire l'eccessiva dolcezza".

La texture è un fattore importante da considerare durante questo periodo critico di crescita, ha notato Corkins.

"Consigliamo ai genitori di aumentare gradualmente la texture del cibo durante l'introduzione ai veri alimenti tra i 6 mesi e il primo anno", ha raccomandato Corkins. "Se i bambini non vengono esposti a una vasta gamma di texture durante questa fase critica, potrebbero sviluppare una paura del cibo con texture diverse e potrebbero preferire solo cibi lisci e purè".

CNN ha contattato diverse associazioni del settore che rappresentano diversi produttori di cibo per bambini, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione dell'articolo.

Mancanza di linee guida per alimenti per bambini e per i più piccoli

Lo studio ha analizzato oltre 650 prodotti raccolti nella sezione dei cibi per bambini in 10 grandi supermercati degli Stati Uniti e non ha esaminato i prodotti lattiero-caseari o i cibi freddi per bambini.

Lo studio non ha rivelato i nomi o i marchi dei prodotti.

Gli studiosi hanno applicato le linee guida nutrizionali e promozionali per gli alimenti per bambini e per i più piccoli prodotti industrialmente sviluppate dall'Ufficio regionale europeo dell'OMS nel 2022. Le raccomandazioni dell'OMS mirano a risolvere la confusione globale riguardo alle linee guida nutrizionali per i bambini e i più piccoli, con la situazione negli Stati Uniti peggiore rispetto ad altri paesi occidentali, secondo gli esperti.

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha implementato regolamentazioni che governano i prodotti per l'infanzia e i livelli di arsenico nel cibo per bambini e fornisce suggerimenti sulla sicurezza e la manipolazione degli alimenti.

"Ci sono specifiche regolamentazioni per il cibo per bambini e per i più piccoli? La risposta semplice è no. Tuttavia, ci sono regolamentazioni più severe in Europa, nel Regno Unito, in Nuova Zelanda e in Australia riguardo a come gli ingredienti vengono elencati sull'etichetta di un prodotto, che influisce sui cibi dati ai bambini", ha spiegato Dunford.

Per esempio, se un piatto salato fosse composto dal 10% di spinaci, dall'8% di manzo e dal 2% di patate, con il restante percentuale costituita principalmente da mele o pere, che sono comunemente utilizzate come dolcificanti nel cibo per bambini, la sua etichetta in tali paesi leggerebbe "Torta di Mele, Spinaci, Manzo e Patate".

I produttori in tali paesi sono anche tenuti a dichiarare esplicitamente le percentuali sull'etichetta, ad esempio "Spinaci (10%), Manzo (8%) e Patate (2%)", rendendo chiaro quanto mele o pere sono incluse", ha dichiarato Dunford. "Tuttavia, non ci sono tali regolamentazioni negli Stati Uniti, rendendo più difficile comprendere i componenti dei prodotti che si acquistano".

La presenza di zuccheri nascosti potrebbe essere un fattore contribuente al fatto che solo il 31% delle bustine non a base di frutta incontri le raccomandazioni dell'OMS per il contenuto totale di zucchero, ha sottolineato Dunford.

Pubblicità ingannevole

Quasi tutti - il 99,4% - dei 651 prodotti nello studio presentavano almeno una rivendicazione di marketing che contrastava con le raccomandazioni dell'OMS. I prodotti pubblicizzavano tipicamente da quattro a cinque di queste rivendicazioni, con alcuni che ne vantavano fino a 13, secondo lo studio.

Le dichiarazioni comuni includevano "non OGM" (70%), "organico" (59%), "senza BPA (bisfenolo A)" (37%) e "senza colori o aromi artificiali" (25%). L'OMS mette in guardia contro queste rivendicazioni di marketing perché potrebbero indurre i consumatori a credere che il prodotto sia più nutriente rispetto a quello simile sullo scaffale accanto, che potrebbe non essere vero, secondo Dunford.

"Il motivo per cui etichettiamo la sezione dei cibi per bambini come il Far West è perché i produttori hanno la libertà di decidere quali aspetti del loro prodotto evidenziare", ha dichiarato Dunford. "Non menzioneranno certo gli aspetti negativi, giusto? Se il loro prodotto ha un alto contenuto di zucchero, menzioneranno solo 'senza colori o aromi aggiunti' sull'etichetta".

Paesi come l'Australia impongono un profilo nutrizionale minimo per gli ingredienti, ha continuato Dunford. Se un prodotto non raggiunge uno standard nutrizionale di base, il produttore non è autorizzato a fare rivendicazioni di salute specifiche riguardo a quell'ingrediente.

Se il prodotto non raggiunge il profilo nutrizionale minimo in termini di calcio, ad esempio, non possono indicare "calcio aggiunto" sull'etichetta," ha spiegato.

Gli studiosi hanno scoperto che circa il 62% dei prodotti esaminati vantava affermazioni generali sulla salute e sulla nutrizione, mentre una percentuale simile del 58% faceva affermazioni specifiche sugli ingredienti.

"I snack e gli spuntini spesso includono i termini 'frutta' o 'verdure' nel nome del prodotto, nonostante siano principalmente costituiti da farina o altri amidi," ha detto la dottoressa Daisy Coyle, coautrice dello studio e ricercatrice e dietista presso l'Istituto George per la Salute Globale.

"La mancanza di controllo in questo settore consente all'industria alimentare di ingannare facilmente i genitori impegnati," ha dichiarato Coyle in una trasmissione.

Queste affermazioni contribuiscono a creare un "effetto alone" intorno ai prodotti per l'infanzia, sostengono gli esperti.

"Uno dei principali problemi con i cibi per bebè e per bambini in età prescolare è la pubblicità ingannevole sulle confezioni," ha detto Corkins. "Alcune sono esplicite, altre implicite, e probabilmente ingannano i genitori e i tutori."

"Un genitore coscienzioso e ben intenzionato sarà influenzato dalle affermazioni come 'sano' e 'nutritivo'," ha aggiunto. "Non solo acquisterà questi prodotti, ma spenderà anche di più a causa delle affermazioni."

Lo studio ha rilevato che più di un quarto dei prodotti esaminati conteneva zuccheri aggiunti o nascosti, superando le raccomandazioni dell'OMS per il contenuto di zuccheri totali nei prodotti per l'infanzia e per i bambini in età prescolare. I genitori dovrebbero essere consapevoli delle tecniche di pubblicità ingannevole utilizzate dai produttori, poiché quasi tutti i prodotti nello studio presentavano affermazioni di marketing che contrastavano con le linee guida dell'OMS, portando i genitori a credere che questi prodotti siano più nutrienti di quanto non siano in realtà.

