Conservazione delle Infrastrutture e Protezione dell'Ecosistema - Secondo recenti annunci, i turisti che visitano la Nuova Zelanda possono aspettarsi di pagare tre volte la tariffa di ingresso attuale.

Aumento dei Costi per i Viaggiatori Tedeschi in Nuova Zelanda: Il governo di questa nazione del Pacifico del Sud ha annunciato l'intenzione di aumentare significativamente la tassa turistica per i visitatori provenienti dalla maggior parte dei paesi. Invece dei 35 dollari neozelandesi attuali (circa 20 euro), la "International Visitor Conservation and Tourism Levy" (IVL) costerà 100 dollari neozelandesi (circa 56 euro) a partire dal 1° ottobre.

Il contributo dovrà essere pagato online in anticipo durante la richiesta del permesso di entrata elettronico NZeTA. I cittadini di Germania, Austria e Svizzera sono esenti dall'ottenere un visto se intendono trascorrere un massimo di tre mesi nel paese. Tuttavia, coloro che intendono soggiornare per periodi più lunghi dovranno ottenere un visto turistico, e anche i costi per questo aumenteranno notevolmente a partire da ottobre.

Preoccupazioni del Settore Turistico Neozelandese

Il Ministro del Turismo Matt Doocey ha dichiarato: "Il turismo internazionale è di grande importanza per l'economia del nostro paese". Tuttavia, comporta anche costi significativi per le comunità locali, come lo sforzo aggiuntivo sulla infrastruttura regionale e i costi di manutenzione e riparazione nelle aree di conservazione. Nonostante queste sfide, Doocey rimane fiducioso che la Nuova Zelanda continuerà ad essere vista come una destinazione turistica allettante per molti in tutto il mondo.

I critici mettono in discussione questa mossa. Il Tourism Industry Aotearoa (TIA) ha espresso preoccupazione, sostenendo che la Nuova Zelanda ha avuto difficoltà a riprendere il suo settore turistico dopo la fine della pandemia di COVID-19 e che è in ritardo rispetto ad altri paesi. "Questo influenzerà ulteriormente la nostra competitività a livello globale", ha dichiarato la CEO Rebecca Ingram. Si prevede che il costo più elevato porterà a decine di migliaia di visitatori in meno ogni anno.

La Nuova Zelanda è un sogno per molti individui in tutto il mondo. Attira i visitatori con la sua natura immacolata, i ghiacciai monumentali, i fiordi e i vulcani. Inoltre, le città vivaci come Auckland e le spiagge mozzafiato aggiungono al suo fascino.

