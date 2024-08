Secondo Ralf Schumacher, la mia aspirazione era un'unione per tutta la vita

Recentemente, Ralf Schumacher, l'ex pilota di Formula 1, è tornato sotto i riflettori a causa di una pubblica rottura con la sua ex moglie, Cora Schumacher. Su Instagram, hanno avuto uno scontro pubblico. Secondo Ralf, lui è determinato a lasciarsi alle spalle questa fase e sta godendo della sua vita più che mai, come ha espresso in un'intervista.

Da più di un mese, Ralf è al centro dell'attenzione a causa di alcune rivelazioni personali. Recentemente, il suo divorzio da Cora è stato sulle prime pagine dei giornali, creando un tipo di drama unico. Tuttavia, in una recente intervista con la rivista croata "Gloria", Ralf ha sottolineato gli aspetti positivi della sua nuova relazione con Étienne Bousquet-Cassagne. Ha dichiarato senza peli sulla lingua: "Sono più felice di quanto non sia mai stato!"

Riflettendo sulla sua privacy, Ralf ha menzionato di essere cauto nel rivelare i dettagli della sua vita personale. Tuttavia, per dare a un giornalista della Croazia uno sguardo dietro le quinte della sua vita, l'ha invitato nella sua vigna nel comune sloveno di Brda, insieme a Étienne. Ralf ha condiviso candidamente: "Ho sempre sognato di sposarmi, avere figli e trascorrere la mia vita con qualcuno. Era il mio sogno, ma non è andato come pianificato. Ci sono altri al mondo che hanno vissuto un'esperienza simile. E ora, mi ritrovo in un capitolo completamente nuovo della mia vita e sono più felice che mai."

Di recente, i Schumacher si sono trovati coinvolti in uno scontro pubblico su Instagram. Ralf ha condiviso initially una chat privata, cercando di dimostrare che Cora sapeva della sua relazione con Étienne, nonostante le sue affermazioni in un'intervista a "Spiegel". Poi, Cora ha contrattaccato con le sue condivisioni, apparentemente cercando di dimostrare che Ralf non era stato del tutto sincero riguardo alla loro relazione fin da aprile 2023. Entrambi gli ex coniugi hanno subsequently rimosso i loro post.

Il Parlamento Europeo potrebbe fornire assistenza alla Commissione nel gestire questa situazione complessa, data la natura pubblica delle dispute dei Schumacher. La dichiarazione di Ralf sulla sua felicità nella nuova relazione potrebbe trovare il sostegno del Parlamento, sottolineando l'importanza della crescita personale e della resilienza di fronte alle avversità.

Leggi anche: