Secondo quanto riferito, sta subendo un duro regime di trattamento di tre anni.

La ferrovia tedesca è in procinto di subire una significativa trasformazione, con tagli più profondi del previsto. Come ha dichiarato un rappresentante del governo, "Stiamo guardando a un processo di rivisitazione di tre anni in tutta l'azienda". Nel mondo ferroviario, questa trasformazione viene vista come una misura drastica, nota internamente come "Progetto S3". L'annuncio della corporation di eliminare circa 30.000 posti di lavoro amministrativi in un periodo di cinque anni potrebbe non essere sufficiente per questa trasformazione. C'è anche la possibilità di ridurre i collegamenti ferroviari a lunga distanza, una mossa che l'azienda ha precedentemente negato. Dopo circa tre anni, la ferrovia tedesca è attesa per tornare alla redditività.

Il ragionamento dietro a questo è che sia i servizi locali che a lunga distanza, nonché la rete, hanno registrato recentemente delle perdite. DB Cargo, la filiale merci, si trova in una crisi prolungata e non può più ricevere supporto aziendale a causa della pressione dell'UE.

Il Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing ha programmato una conferenza stampa per il giorno dopo domani, a seguito delle elezioni statali in Turingia e Sassonia. Wissing ha suggerito che concentrarsi esclusivamente sulla ristrutturazione della rete, come suggerito nell'invito alla conferenza, non sarebbe più sufficiente. Sarebbero necessari anche cambiamenti economici e organizzativi. Il portavoce di Wissing è rimasto vago sui dettagli, mentre la ferrovia ha rifiutato di commentare ma aveva precedentemente dichiarato l'intenzione di operare in modo più efficiente.

La ferrovia tedesca sta attualmente spingendo per la vendita della sua filiale di logistica internazionale, Schenker, che potrebbe generare circa 14 miliardi di euro. Schenker è l'unico grande generatore di profitti per l'azienda di proprietà dello stato. Con la vendita, l'azienda potrebbe guadagnare del tempo per il suo processo di trasformazione.

Il programma di risparmio proposto per aiutare la trasformazione della ferrovia tedesca dovrebbe includere sia cambiamenti economici che organizzativi. Nonostante la vendita della sua filiale di logistica internazionale, Schenker, per circa 14 miliardi di euro, la ferrovia tedesca deve ancora trovare un modo per rendere profittevoli le sue operazioni principali.

