- Secondo quanto riferito, l'individuo ha sottoposto il suo ex amore a aggressioni fisiche e soffocamento.

A Dippoldiswalde, un uomo di 37 anni è sospettato di aver tentato di uccidere la sua ex compagna. Lunedì, un mandato di arresto è stato emesso nei suoi confronti dal tribunale distrettuale di Dresda, come comunicato dalla Procura di Dresda e dalla polizia martedì.

Si presume che l'uomo abbia aggredito una donna di 36 anni, la sua ex compagna, nel loro appartamento condiviso intorno alle 3 del mattino di domenica. L'aggressione avrebbe incluso percosse e strangolamento con l'intenzione di porre fine alla sua vita. La donna è riuscita a fuggire dall'appartamento.

L'uomo di 37 anni è stato temporaneamente arrestato domenica e attualmente è in detenzione. Non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle accuse contro di lui. Le indagini della Procura e della Polizia Criminale sono in corso e si prevede che saranno un processo lungo.

La Procura di Dresda sta conducendo le indagini sull'incidente, in qualità di agenzia principale responsabile della persecuzione dei reati. Di conseguenza, qualsiasi eventuale processo per l'imputato sarebbe gestito dall'Ufficio del Procuratore in un tribunale appropriato.

