Un'indagine è in corso su un uomo di 41 anni accusato di aver minacciato la sua moglie e due agenti di polizia a Norimberga, portando al suo arresto. Secondo i rapporti della polizia, la donna ha sporto denuncia dopo una discussione lunedì sera. In quel momento, il sospetto non si trovava a casa. Le autorità sono riuscite a sequestrare un coltello pieghevole e cocaina dalla scena.

Nel tentativo di ottenere un'ordinanza restrittiva, gli agenti sono tornati più tardi quella notte. Al loro arrivo, l'uomo di 41 anni ha manifestato comportamenti aggressivi e ha brandito un coltello da cucina, secondo i rapporti. Dopo che gli agenti hanno estratto le loro armi, l'uomo ha lasciato cadere la sua arma ma ha continuato ad avvicinarsi. Di conseguenza, è stato "arrestato con la forza". Entrambi gli agenti e l'uomo hanno riportato lievi ferite, è stato riferito.

Un test con l'alcoltest ha dato un risultato di circa il 0,7% di contenuto alcolico, ha riferito un portavoce della polizia. Data la sospetta influenza di altre sostanze, è stato ordinato un prelievo di sangue. Un giudice deciderà se l'uomo dovrà essere trattenuto in custodia. Le indagini in corso includono, tra le altre cose, accuse di lesioni personali e aggressione ai danni di pubblici ufficiali.

La donna ha espresso preoccupazione alle autorità per il potenziale pericolo, data l'escalation degli incidenti. Despite multiple warnings, the 41-year-old's actions continue to involve women, including his spouse.

