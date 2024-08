- Secondo quanto riferito, il dottore ha ucciso quattro pazienti.

Un medico specializzato in cure palliative è accusato di aver ucciso quattro pazienti a Berlino e poi aver dato fuoco ai loro appartamenti. Secondo la polizia e i pubblici ministeri che hanno annunciato la notizia il mercoledì, il professionista sanitario, che lavora per un servizio di cura, avrebbe tentato di nascondere le sue azioni attraverso l'incendio doloso. È stato in custodia dal martedì.

Il 39enne è sospettato di aver commesso questi atti nei distretti di Neukölln e Plänterwald, come riferito dagli investigatori. Si presume che abbia ucciso i pazienti nelle loro case tra l'11 giugno e il 24 luglio utilizzando un metodo sconosciuto, e poi abbia appiccato gli incendi. Sta siendo indagato per omicidio colposo in quattro casi, un caso di incendio doloso aggravato e tre casi di tentato incendio doloso aggravato.

Quattro donne anziane morte

Le vittime erano presumibilmente di età compresa tra 72 e 94 anni. Una 87enne è stata rianimata dai vigili del fuoco ma è poi morta in ospedale.

Ulteriori informazioni seguiranno.

L'inchiesta sui presunti crimini è gestita dalla [Procura della Repubblica]. Il sospettato è attualmente accusato di diversi reati, tra cui omicidio colposo, incendio doloso aggravato e tentato incendio doloso aggravato.

Leggi anche: