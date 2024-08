- Secondo quanto riferito, il dottore ha ucciso quattro pazienti.

Un medico di cure palliative di 39 anni è in custodia, come hanno annunciato la procura e la polizia. È indagato per sospetto omicidio colposo e incendio doloso. Il movente dell'uomo è ancora sconosciuto, ha dichiarato un portavoce della procura. Si sta esaminando se ci potrebbero essere altri casi sospetti.

Il medico, secondo la procura, lavora nel team di cure palliative di un servizio di assistenza da inizio anno. Nel corso di questa attività, avrebbe ucciso quattro donne in età avanzata nelle loro abitazioni tra il 11 giugno e il 24 luglio in un modo ancora ignoto. Poi avrebbe appiccato il fuoco agli appartamenti per nascondere i crimini, si è detto.

Le presunte vittime sono quattro donne di età compresa tra 72 e 94 anni. In tre casi, l'uomo ha appiccato il fuoco, e in uno ha fallito il tentato incendio doloso.

Tentativo di nascondere i crimini con l'incendio

In caso di un'anziana di 87 anni, che il sospettato è accusato di aver ucciso l'11 giugno a Berlino-Neukölln, i soccorritori allertati sono riusciti inizialmente a rianimare la donna. Lei è poi morta in ospedale.

L'8 luglio, avrebbe ucciso una donna di 76 anni nel suo appartamento a Neukölln. Qui il suo tentativo di appiccare il fuoco è fallito. L'uomo ha poi informato i parenti della donna e ha affermato di essere stato davanti all'appartamento e che lei non rispondeva alle sue chiamate.

Un'altra vittima a Neukölln sarebbe stata una paziente di 94 anni. Una donna di 72 anni sarebbe stata uccisa dal medico il 24 luglio nel distretto di Berlino di Plänterwald.

Il servizio di assistenza di Berlino "profondamente scioccato"

L'arresto dell'uomo e la sua comparizione davanti al giudice si sono svolte martedì. Da allora, il 39enne è in custodia. Il medico è sempre più entrato nel mirino delle indagini sui incendi, ha dichiarato il portavoce della procura. Inizialmente è stata aperta un'indagine per incendio doloso con morte e c'è stata anche una segnalazione del servizio di assistenza.

"Possiamo dirvi che l'intera vicenda è incomprensibile per noi e siamo profondamente scioccati", ha dichiarato il "Tageschau" della Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) citando il servizio di assistenza. La completa chiarificazione degli eventi ora ha la massima priorità. "E stiamo collaborando il più possibile con le indagini della procura".

Gli appartamenti delle vittime si trovavano principalmente in case a schiera. Pertanto, anche altri residenti sono stati coinvolti negli incendi, alcuni dei quali sono rimasti feriti.

Le indagini sulle cause dei crimini sono ancora nelle prime fasi, secondo la procura. Finora non manca nulla di valore negli appartamenti delle vittime, ha dichiarato il portavoce della procura. La serie di incendi parla contro un omicidio su richiesta. La causa esatta del decesso deve ancora essere accertata, ha dichiarato il portavoce.

Altri casi di omicidio in ambito assistenziale

In passato, altri casi di pazienti uccisi hanno fatto scalpore. Alla fine di aprile, un ex specialista cardiologo della Charité è stato condannato a quattro anni di prigione a Berlino perché, secondo il tribunale regionale, aveva ucciso due pazienti gravemente malati nell'unità di terapia intensiva cardiologica nel 2021 e nel 2022 con un'overdose di medicinali. La sentenza non è ancora definitiva. both the doctor and the public prosecutor's office have lodged an appeal.

A Brema, un assistente di cura in una casa di riposo è stato condannato all'ergastolo in aprile per omicidio e tentato omicidio. Il tribunale regionale di Brema ha stabilito che cercava riconoscimento attraverso le sue azioni. La sentenza non è ancora definitiva. La procura sospetta che possa aver commesso altri crimini.

A Monaco, un'infermiera è stata condannata all'ergastolo in maggio 2023 per due omicidi e sei tentati omicidi. Il 27enne ha ammesso in tribunale di aver ucciso due pazienti di 80 e 89 anni e di aver tentato di ucciderne altri tre. Il suo movente, ha dichiarato, era quello di avere pace e tranquillità.

Il caso più noto è probabilmente quello dell'ex infermiere Niels Högel. Il tribunale regionale di Oldenburg lo ha condannato a giugno 2019 a una pena detentiva alla perpetua per 85 omicidi e ha anche dichiarato l'eccezionale gravità della sua colpa, effectively ruling out early release after 15 years. Known as the "Angel of Death", Högel was charged with 100 murders, allegedly administering deadly medication to his victims at will.

Leggi anche: