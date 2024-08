- Secondo quanto riferito, i tedeschi hanno aggredito i tassisti e si sono impersonati come agenti della polizia.

Un gruppo di quattro turisti tedeschi è stato fermato a Maiorca, secondo le dichiarazioni della polizia, per aver presumibilmente aggredito un tassista. La vittima ha riferito a "Mallorca Zeitung" che i tedeschi hanno sostenuto di essere ufficiali di legge tedesche e hanno addirittura esibito i loro tesserini di identificazione.

Si dice che siano saliti su un taxi una sera di lunedì sulla famosa "Schinkenstraße", la strada delle feste dell'isola, con l'intenzione di raggiungere il loro hotel nel cuore dell'isola, come riferito anche da "Mallorca Magazin".

Al loro arrivo, è scoppiata una discussione animata, con uno dei tedeschi che accusava il conducente di avergli rubato il telefono. Secondo i resoconti dei media, i turisti hanno aggredito il conducente.

Il conducente di 71 anni è finito in ospedale con diverse fratture ossee. "Ho pensato che mi avrebbero ucciso", ha detto "Mallorca Zeitung". "Quando ho chiesto la polizia, hanno detto solo che erano loro la polizia", ha riferito l'uomo.

Al loro arrivo, uno dei tedeschi ha offerto al conducente e agli ufficiali una somma di denaro per far cadere le accuse. In seguito, uno dei tedeschi è stato inizialmente trattenuto, seguiti dai suoi complici. Le indagini della polizia sono ancora in corso.

Secondo la famiglia della vittima, i tedeschi sono stati portati davanti a un giudice che non ha ordinato il loro arresto. Gli uomini hanno lasciato l'isola. Non è stata fornita alcuna conferma ufficiale iniziale.

