Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration, i dipendenti della Boeing hanno dato la priorità alla velocità rispetto alla qualità.

I risultati ancora sconosciuti di un'audit della FAA della durata di sei settimane, mai resi pubblici prima, potrebbero aggiungere ulteriore pressione su un'azienda già alle prese con diversi problemi. Tra questi, ci sono le preoccupazioni sulla sicurezza dei suoi aerei e uno sciopero che coinvolge 33.000 membri dei sindacati, il primo in 16 anni.

A gennaio, un coperchio della porta si è staccato da un 737 Max operato da Alaska Airlines poco dopo il decollo. Per fortuna, non ci sono state vittime o feriti gravi. Tuttavia, questo incidente ha portato a diverse indagini, una delle quali ha concluso che l'aereo aveva lasciato la fabbrica Boeing senza i bulloni essenziali per tenere il coperchio della porta al suo posto.

Il mercoledì, il Permanent Subcommittee on Investigations del Senato ha reso noti questi risultati. È prevista una udienza, presumibilmente con la testimonianza del capo della FAA Mike Whitaker.

Il rapporto, pubblicato come memo ai membri del sottocomitato, afferma: "I risultati mettono in luce l'entità dei processi di produzione problematici, tra cui le difficoltà di Boeing nel fornire una formazione adeguata e attrezzatura al personale di produzione, documentare e controllare i componenti non conformi e condurre ispezioni di qualità approfondite".

In precedenza, Whitaker aveva testimoniato in giugno che la FAA aveva adottato un approccio lassez-faire nella regolamentazione del gigante dell'aviazione. Tuttavia, il nuovo rapporto non risparmia la FAA, mettendo in luce il suo ruolo nei fallimenti di Boeing.

"I risultati mettono in evidenza uno sforzo continuo e implacabile della FAA per garantire che Boeing rispetti gli standard di sicurezza più elevati in tutte le sue strutture di produzione", si legge nel rapporto. "Le nuove informazioni sollevano dubbi sull'efficacia della FAA nel monitorare l'azienda".

Il rapporto ha dettagliato le violazioni della sicurezza e i sotterfugi regolarmente praticati dai dipendenti di Boeing. Uno dei casi più notevoli, secondo l'audit, ha visto un meccanico di Boeing utilizzare uno strumento di misurazione non autorizzato, non calibrato e non contrassegnato per controllare gli spazi tra i componenti.

Il rapporto ha anche attirato l'attenzione sull'assenza di un processo per il controllo degli articoli di scarto, una preoccupazione sollevata da un whistleblower in un precedente report di CNN di quest'anno.

Durante la sua testimonianza davanti al House Aviation Subcommittee il martedì, Whitaker ha rivelato che la FAA ha aumentato i suoi ispettori nella pianta di Boeing a Renton, Washington, richiedendo l'approvazione individuale per ogni nuovo aereo.

