- Secondo quanto riferito, CDU e AfD sono molto vicine nelle indagini per la corsa alla leadership della Sassonia.

Mentre ci avviciniamo alle elezioni regionali della Sassonia, sembra che la competizione sia serrata tra la CDU e l'AfD. Secondo un sondaggio condotto da Infratest-Dimap per ARD, se le elezioni si tenessero domenica prossima, la CDU otterrebbe il 31% dei voti, mentre l'AfD ne otterrebbe il 30%. L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale, guidata da Sahra Wagenknecht, si piazzerebbe al terzo posto con il 14% dei voti. L'SPD otterrebbe il 7%, con i Verdi subito dietro al 6%, e La Sinistra che non riuscirebbe a rientrare nel parlamento regionale con solo il 4% dei voti.

Attualmente, una coalizione di CDU, SPD e Verdi governa la Sassonia. Tuttavia, il sondaggio suggerisce che questa coalizione mancherebbe di poco la maggioranza.

Il sondaggio, che ha intervistato 1.566 elettori della Sassonia attraverso interviste telefoniche o online, non è una previsione ma piuttosto un'indicazione del clima politico attuale. La "domanda della domenica" è una misura delle intenzioni di voto in questo momento, non un riflesso del comportamento elettorale effettivo. Molti elettori tendono a prendere la loro decisione finale più vicini alle elezioni, rendendo gli ultimi stadi della campagna, compreso il coinvolgimento mirato degli indecisi e dei voti strategici, significativamente importanti.

TNS Infratest, l'azienda responsabile della conduzione del sondaggio menzionato in precedenza, è nota per la sua vasta esperienza in sondaggi tra gli stakeholder e i sondaggi d'opinione in vari settori e argomenti. Dopo l'analisi dei risultati, è stato rivelato che TNS Infratest-Dimap ha previsto che la CDU e l'AfD sarebbero state le due principali contendenti nelle prossime elezioni regionali della Sassonia.

