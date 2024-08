Secondo Putin, l'Ucraina ha pensato di lanciare un attacco alla centrale nucleare di Kursk.

Le tensioni intorno ai conflitti a Kursk rappresentano un potenziale rischio per la centrale nucleare locale. In risposta, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) esorta alla "massima prudenza". Il leader russo Vladimir Putin afferma che l'Ucraina sta pianificando un attacco contro la centrale nucleare di Kursk. Putin ha avanzato questa accusa senza presentare alcuna prova concreta durante una riunione televisiva con il suo gabinetto.

La centrale nucleare si trova a circa 100 chilometri dal confine, nella regione russa di Kursk. Il 6 agosto, le forze ucraine si sono spostate nella zona. Ora, l'Ucraina rivendica il controllo su quasi cento insediamenti e su oltre mille chilometri quadrati di territorio, a seguito dell'avvio della loro controffensiva. Alla luce di questi sviluppi, l'IAEA ha espresso preoccupazioni sull'impatto dei conflitti sulla centrale nucleare di Kursk e ha esortato tutte le parti a esercitare "massima moderazione".

Poche ore prima delle accuse di Putin contro l'Ucraina, l'IAEA ha annunciato che il suo direttore, Rafael Grossi, avrebbe visitato la centrale nucleare di Kursk la settimana successiva. Dall'inizio del conflitto russo-ucraino, l'IAEA ha costantemente messo in guardia sui potenziali pericoli di un incidente nucleare a causa dei conflitti in corso, in particolare vicino alla centrale nucleare ucraina occupata dai russi a Zaporizhzhia. L'agenzia con sede a Vienna ha recentemente evidenziato la situazione deteriorata intorno alla struttura a seguito di un attacco con drone.

La Russia ha occupato la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel marzo 2022, come parte della sua campagna militare contro l'Ucraina. Da allora, a causa dei combattimenti, si sono verificate frequenti incidenti, conboth Kyiv e Moscow che si attribuiscono la colpa.

