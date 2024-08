Secondo persona accusata di crimini d'odio per atti di vandalismo antisemita nelle case di New York dei dirigenti dei musei, secondo i documenti del tribunale.

Samuel Seligson è accusato di quattro capi d'imputazione penali per danneggiamento pregiudizievole come crimine d'odio e quattro capi d'imputazione per danneggiamento pregiudizievole come reato minore per aver vandalizzato, insieme ad altri, le case della direttrice del Brooklyn Museum Anne Pasternak e della presidente e chief operating officer Kimberly Panicek Trueblood nel mese di giugno, secondo una denuncia penale.

Le indagini sono ancora in corso, secondo un portavoce del New York City Police Department.

CNN ha contattato l'avvocato di Seligson, Leena Widdi, per un commento. Seligson è in libertà vigilata e dovrà comparire in tribunale penale di Brooklyn nel mese di novembre, secondo gli inquirenti.

La scorsa settimana, la polizia ha arrestato Taylor Pelton, 28 anni, con le stesse accuse, secondo i documenti giudiziari. Il suo avvocato, Moira Meltzer-Cohen, ha rifiutato di commentare. Pelton è in libertà vigilata e dovrà essere processata nel mese di ottobre, secondo l'ufficio del procuratore distrettuale di Kings County.

Gli inquirenti hanno rifiutato di commentare.

La vernice rossa è stata sparata sulle porte e finestre della casa di Pasternak il 12 giugno e un cartello con le impronte rosse delle mani che facevano riferimento a lei e al museo è stato lasciato appeso all'ingresso, come riportato in precedenza da CNN.

Triangoli rossi capovolti sono stati anche dipinti sulle finestre e sulle porte. Il triangolo rosso capovolto è un simbolo utilizzato dalla翼 military wing di Hamas per indicare i bersagli israeliani e ebraici, secondo la Lega Anti-Diffamazione.

Il 12 giugno, i vandali hanno anche spruzzato vernice rossa sulla facciata e sul marciapiede dell'edificio di Trueblood e hanno appeso un banner decorato con triangoli rossi capovolti e che faceva riferimento a lei per nome, secondo la denuncia.

Gli Stati Uniti hanno registrato un aumento dei casi di antisemitismo dal 7 ottobre, quando Hamas ha attaccato Israele, secondo i dati della ADL. I dati più recenti dell'organizzazione, che tiene traccia degli incidenti antisemitici negli Stati Uniti dal 1979, hanno rilevato un aumento del 140% degli incidenti dal 2022 al 2023, con un "dramatico" aumento dopo il 7 ottobre. Secondo i dati della NYPD, 329 incidenti di crimine d'odio si sono verificati nella città di New York durante i primi sei mesi del 2024, con 200 che coinvolgevano bersagli ebraici.

Dopo l'arresto di Pelton, un portavoce del Brooklyn Museum, Taylor Maatman, ha detto a CNN che la direzione del museo crede che sia importante distinguere tra le manifestazioni pacifiche e i reati penali.

"Il nostro museo ha una lunga storia di supporto all'espressione artistica libera e di esaltazione delle persone attraverso esperienze artistiche potenti", ha detto Maatman. "La nostra visione rimane radicata nella convinzione che l'arte favorisca il dialogo e la comprensione reciproca tra le persone con esperienze e prospettive diverse".

