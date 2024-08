- Secondo Midyatli, la violenza non provocata lascia tutti sbalorditi

Serpil Midyatli, alla guida dell'SPD in Schleswig-Holstein, ha espresso sorpresa dopo l'attacco con coltello durante l'evento cittadino a Solingen, che ha causato tre morti. "Questa aggressione insensata ci ha lasciati tutti sconvolti. È inconcepibile come una simile tragedia possa verificarsi durante un raduno armonioso", ha dichiarato la vice presidente federale dell'SPD. "In questi tempi difficili, ci uniamo come comunità, offrendo il nostro sostegno alle persone di Solingen". Nel frattempo, Midyatli ha invitato alla prudenza nel trarre conclusioni affrettate. "Le autorità stanno lavorando diligentemente. Ora è il momento di aiutare le vittime e opporsi a qualsiasi forma di aggressione".

In una serata di venerdì, un festival cittadino ha visto tre morti e otto feriti a causa di un attacco con coltello. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha classificato l'incidente come un'aggressione a causa delle azioni intenzionali dell'aggressore.

L'attacco con coltello al festival cittadino a Solingen, purtroppo, ha causato vittime in Germania. In mezzo a questo tragico incidente, Midyatli, leader dell'SPD in Germania, ha sottolineato l'importanza della pazienza nel determinare le circostanze.

Leggi anche: