Secondo Meta, i cyber-attaccanti iraniani si concentrano sull'hacking degli account WhatsApp di individui affiliati all'interno delle amministrazioni Biden e Trump.

Questa azione dannosa ha avuto origine dall'Iran e ha cercato di influenzare individui in Israele, Palestina, Iran, Stati Uniti e Regno Unito, secondo quanto dichiarato da Meta in una dichiarazione, indicando che l'obiettivo principale era su "funzionari politici e diplomatici, nonché altre figure eminenti, tra cui alcune legate alle amministrazioni del presidente Biden e dell'ex presidente Trump".

Questa nuova rivelazione di Meta estende il catalogo dei tentativi di hacker sostenuti dall'Iran di influenzare le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024.

Di recente, Google ha rivelato che un'operazione di hacking presunta dell'Iran era ancora attiva e diffusa, prendendo di mira le campagne presidenziali degli Stati Uniti, a seguito dell'annuncio di Google di tentativi di accesso non riusciti ai conti email di individui legati a Biden, Trump, alla vicepresidente Kamala Harris e alle campagne presidenziali democratiche e repubblicane.

Il lunedì, le agenzie di intelligence degli Stati Uniti hanno riconosciuto un legame tra l'Iran e un caso di operazione di hacking e fuga mirata alla campagna di Trump, con gli hacker che sfruttavano l'accesso al conto email di Roger Stone per tentare di accedere a quello di un altro funzionario della campagna.

Interpellato sui recenti presunti tentativi di hacking, l'FBI si è riferito a una dichiarazione del lunedì.

"La comunità dell'intelligence è convinta che gli iraniani, utilizzando l'ingegneria sociale e altri metodi, abbiano tentato di accedere a individui con contatti diretti con le campagne presidenziali di entrambi i partiti politici", hanno dichiarato l'FBI e altre agenzie in una dichiarazione congiunta.

Meta ha concluso che la sua indagine ha collegato i tentativi a un gruppo noto come "APT42", famoso per utilizzare tecniche di phishing per rubare le password dei conti digitali delle persone.

La squadra di sicurezza di Meta ha intercettato un gruppo di account fraudolenti che si spacciavano per rappresentanti dell'assistenza di diverse società tecnologiche, un'attività che ha attribuito ad APT42.

"Non abbiamo trovato prove che i conti WhatsApp presunti siano stati compromessi, ma, per eccesso di cautela, rendiamo pubblici i nostri risultati, oltre a discuterli con le forze dell'ordine e i nostri pari commerciali", ha dichiarato la società tecnologica.

CNN ha cercato di ottenere commenti dalla Casa Bianca e dalla campagna di Trump.

