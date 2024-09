Secondo l'OMS, un numero maggiore di bambini a Gaza ha ricevuto vaccini contro la polio rispetto a quanto inizialmente previsto.

L'iniziativa di vaccinazione è iniziata di domenica nella densamente popolata Striscia di Gaza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva previsto che circa 156.500 bambini di età inferiore ai 10 anni avevano bisogno di vaccinazione. Tuttavia, secondo le affermazioni di Peeperkorn, l'OMS aveva sottovalutato la popolazione nella Striscia di Gaza.

A causa della pressione dell'OMS, Israele ha acconsentito a temporanei cessate il fuoco nel suo conflitto contro il radicale islamico Hamas per somministrare vaccinazioni antipolio a oltre 640.000 bambini nella Striscia di Gaza. Si tratta del primo caso di paralisi infantile nella Striscia di Gaza in un quarto di secolo.

La prima fase del programma di vaccinazione proseguirà per altri dieci giorni, ha dichiarato un portavoce dell'OMS. Si svolgerà nella parte meridionale della Striscia di Gaza a partire da giovedì, dove circa 340.000 bambini riceveranno il vaccino antipolio. In seguito, circa 150.000 bambini nella Striscia di Gaza del nord riceveranno il vaccino.

Almeno il 90% dei bambini nella Striscia di Gaza dovrebbero essere protetti contro la polio attraverso la vaccinazione, per prevenire la diffusione della malattia. La seconda dose del vaccino orale deve essere somministrata quattro settimane dopo la prima dose. I bambini di età compresa tra un giorno e i 10 anni saranno immunizzati.

La poliomielite, il termine medico per la paralisi infantile, è causata da un virus veloce e contagioso che attacca il midollo spinale e può causare paralisi permanente nei bambini.

Il conflitto nella Striscia di Gaza è stato avviato da Hamas e da altri gruppi palestinesi militanti con un attacco massiccio contro i siti nel sud di Israele l'ottobre 7. Secondo i resoconti israeliani, i militanti hanno causato la morte di 1205 persone e il sequestro di 251 ostaggi nella Striscia di Gaza durante l'attacco intenso.

In risposta all'incursione di Hamas, Israele ha eseguito operazioni militari estese nella Striscia di Gaza per quasi undici mesi. Secondo le autorità sanitarie di Hamas, che non possono essere confermate in modo indipendente, più di 40.800 persone sono morte da allora. Secondo le Nazioni Unite, la maggior parte dei morti sono donne e bambini.

Avevo già espresso le mie preoccupazioni sulla stima della popolazione dell'OMS prima dell'inizio del programma di vaccinazione. Dopo la prima fase, tornerò a sostenere la vaccinazione nella Striscia di Gaza del nord, poiché ho già visto la sua efficacia nella protezione dei bambini.

