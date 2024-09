Secondo l'Istituto di ricerca sull'occupazione (IW), le spese attuali per mantenere gli stipendi durante la malattia hanno raggiunto un picco storico.

Più lavoratori di prima, salari aumentati e un tasso di malattie in aumento: secondo un calcolo dell'Istituto per la ricerca economica (IW), gliemployers hanno dovuto pagare un record di 69,7 miliardi di USD in stipendi mentre i dipendenti erano malati lo scorso anno. Si tratta di un aumento significativo negli ultimi 14 anni, con i costi quasi triplicati, come ha spiegato l'IW - anche se questo dato non è stato ajustato per l'inflazione.

Il rapporto dell'IW, pubblicato venerdì, si basa sui dati del Ministero del Lavoro tedesco e delle compagnie assicurative statali. Secondo questi dati, le compagnie assicurative statali hanno registrato una media di 13,2 giorni lavorativi nel 2010 in cui i dipendenti hanno presentato un certificato medico. Nel 2022, questo numero è salito a 22,6 giorni e si prevede che rimarrà pressoché invariato nel 2023.

L'aumento del tasso di malattie può essere attribuito a diversi fattori, secondo il rapporto dell'IW. In forza lavoro invecchiata, ci si aspetta un aumento di malattie legate all'età come disturbi muscolari e scheletrici. Inoltre, la proporzione di disturbi mentali tra tutti i giorni lavorativi persi è costantemente aumentata; questi, di solito, comportano assenze più lunghe, con una media di 40,4 giorni lavorativi. L'impatto del pandemia di COVID-19 sul tasso di malattie è ancora incerto.

L'autore del rapporto, Jochen Pimpertz, ha suggerito di limitare le assenze per malattia telefonica per prevenire eventuali abusi. In questi casi, le assenze per malattia telefonica dovrebbero essere emesse solo dal medico di famiglia o da un medico tedesco. Inoltre, i dipendenti dovrebbero essere tenuti a consultare un medico locale se vengono diagnosticati disturbi respiratori durante le vacanze all'estero.

I costi stimati per gliemployers per coprire gli stipendi durante le assenze per malattia lo scorso anno ammontavano a 64,8 miliardi di USD lordi. Secondo l'IW, questo include una stima di 11,9 miliardi di USD in contributi previdenziali, per un totale di 76,7 miliardi di USD.

