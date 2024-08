Secondo l'indagine politica dello ZDF, l'AfD mantiene il suo vantaggio in Turingia, mentre la CDU occupa il primo posto in Sassonia.

Circa una settimana prima delle elezioni in Sassonia e Turingia, i sondaggi indicano una tendenza chiara: secondo il Politbarometer della ZDF, l'AfD è in testa in Turingia, mentre la CDU guida in Sassonia. Tra i partiti della coalizione, il SPD dovrebbe entrare nei parlamenti regionali di entrambi gli stati, mentre i Verdi sono al 4% in Turingia. L'FDP non viene menzionata a causa dei bassi punteggi.

In Sassonia, la CDU è al 33% (in calo dell'1% rispetto a due settimane fa), con l'AfD stabile al 30%. La Sinistra non riuscirebbe a ottenere un posto nel parlamento regionale con il 4% delle preferenze, mentre i Verdi e il BSW sono al 6% e all'11% rispettivamente (tutti invariati). Il SPD ha registrato un aumento dell'1%, ora al 7%. Poiché la CDU non ha interesse a formare una coalizione con l'AfD, una coalizione di CDU, BSW e SPD è matematicamente possibile.

In Turingia, l'AfD mantiene la leadership al 30%. La CDU registra un aumento del 2%, ora al 23%, mentre il BSW perde il 2%, ora al 17%. La Sinistra, che era il partito più forte cinque anni fa, otterrebbe ora solo il 14% (in calo dell'1%). Il SPD subisce una perdita, scendendo al 6%. Una coalizione di CDU, BSW e SPD è matematicamente possibile. La CDU ha escluso qualsiasi collaborazione con la Sinistra. Tutti i partiti hanno rifiutato qualsiasi forma di collaborazione con l'AfD, considerata estremista di destra. Tuttavia, la candidata principale del BSW, Katja Wolf, non ha escluso di sostenere le proposte legislative dell'AfD su base caso per caso. Le risposte dei sondaggi possono sometimes essere contraddittorie. Ad esempio, quando si chiede del loro ministro-premier preferito, il capo del governo uscente, Bodo Ramelow (Sinistra), supera il leader dell'AfD, Björn Höcke, e il leader di stato della CDU, Mario Voigt.

Nell'analisi del Politbarometer della ZDF, l'AfD è ancora in testa in Turingia con il 30%, mentre in Sassonia la CDU ha preso il comando con il 33%. Nonostante la CDU sia in testa in Sassonia, una coalizione di CDU, BSW e SPD è matematicamente possibile a causa del rifiuto della CDU di formare una coalizione con l'AfD. In Turingia, una coalizione di CDU, BSW e SPD è anch'essa matematicamente possibile, con la CDU che esclude qualsiasi collaborazione con la Sinistra, attualmente al 14%.

Leggi anche: