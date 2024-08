Secondo l'IFO, le valutazioni delle attitudini delle imprese tedesche indicano una tendenza al ribasso.

Le imprese tedesche si trovano attualmente in una situazione peggiore rispetto a un mese fa, come mostrato da un'indagine condotta dall'Istituto IFO. Questo atteggiamento pessimista è evidente nei risultati dell'indagine, con le aziende che esprimono sentimenti negativi riguardo alla loro situazione attuale e aspettative negative per il futuro.

L'indice di clima delle imprese IFO è sceso da 87,0 punti a luglio a 86,6 punti ad agosto, secondo l'istituto. Questo calo del sentiment è dovuto alla visione meno favorevole delle aziende della loro situazione attuale e alle prospettive più caute per i mesi a venire.

Il presidente dell'IFO, Clemens Fuest, ha descritto la situazione come un "crollo libero", suggerendo che l'economia tedesca si sta avvicinando a una crisi. In particolare, il settore della produzione ha registrato un significativo calo dell'indice, con le aziende che esprimono meno soddisfazione per le loro operazioni attuali e aspettative più basse.

I ritardi negli ordini continuano a essere una preoccupazione per i produttori, ha riferito l'IFO. Settori come i beni di investimento sono stati particolarmente colpiti, con l'indice del clima delle imprese che è sceso al suo livello più basso dal febbraio.

Il settore dei servizi ha anche registrato una diminuzione dell'indice del clima delle imprese, principalmente a causa di aspettative più riservate. Tuttavia, le aziende hanno segnalato un lieve miglioramento nella loro valutazione della situazione attuale nel commercio, nonostante i cali in corso. Il miglioramento è stato principalmente dovuto a prospettive meno pessimistiche dal settore del commercio.

Il settore dell'edilizia, nel frattempo, ha mostrato nessuna variazione nell'indice del clima delle imprese. Le aziende erano leggermente meno insoddisfatte della loro situazione attuale, ma le loro aspettative per il prossimo futuro sono diventate leggermente più cupe, come spiegato dall'istituto.

L'indice IFO è derivato da circa 9.000 relazioni mensili fornite dalle aziende dei settori produzione, servizi, commercio e edilizia. A queste aziende viene chiesto di valutare la loro situazione aziendale attuale e di fornire le loro proiezioni a sei mesi.

Il calo dell'indice del clima delle imprese IFO indica una visione meno favorevole dell'economia attuale tra le imprese tedesche. Questo atteggiamento pessimista è anche riflesso nel settore della produzione, dove le aziende hanno espresso meno soddisfazione per le loro operazioni e aspettative più basse per il futuro.

