Secondo le ricerche, cibi trasformati con un livello ultra elevato di zucchero possono aumentare le probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2.

Cibi ultraelaborati come snack, bibite gassate, hot dog, pezzetti di pollo fritto e gelato rientrano nella categoria dei cibi altamente lavorati**. Questi prodotti possono contenere numerosi additivi artificiali come conservanti, leganti e coloranti artificiali. La ricerca indica che questi alimenti possono avere effetti dannosi per la salute.

Un team di ricercatori ha analizzato il consumo di cibi altamente lavorati e l'evoluzione del diabete di tipo 2 in oltre 300.000 persone di otto paesi europei per un periodo medio di 10,9 anni, secondo uno studio pubblicato lunedì su The Lancet Regional Health – Europe.

Per ogni aumento del 10% della proporzione della loro dieta consumata in cibi altamente lavorati, il team di ricerca ha scoperto un aumento del 17% del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, in base ai dati.

Inoltre, lo studio suggerisce che ridurre il consumo di cibi altamente lavorati potrebbe diminuire il rischio associato.

Si tratta di uno studio osservazionale, il che significa che i ricercatori possono identificare un possibile legame tra i livelli di lavorazione degli alimenti e il rischio di diabete di tipo 2, ma non possono affermare in modo definitivo che uno causi l'altro, ha dichiarato la dott.ssa Nerys Astbury, professoressa associata di dieta e obesità nel Dipartimento di Scienze della Sanità Primaria Nuffield all'Università di Oxford, in una dichiarazione.

Tuttavia, i risultati dello studio contribuiscono a un corpo crescente di evidenze che dimostrano che il consumo di cibi altamente lavorati è correlato a numerosi problemi di salute, ha spiegato Astbury, che non ha partecipato alla ricerca.

Perché i cibi altamente lavorati stanno attirando l'attenzione

I cibi altamente lavorati sono facilmente riconoscibili nella tua spesa poiché combinano diversi componenti, molti dei quali non sarebbero utilizzati nella cucina casalinga, e hanno subito una significativa lavorazione.

"I cibi altamente lavorati sono ovunque", ha dichiarato il dott. Samuel Dicken, autore principale dello studio e ricercatore clinico all'Università College di Londra, via email. "Sono facilmente accessibili, economici, convenienti e fortemente pubblicizzati".

"Esempi includono bevande zuccherate, pasti pronti, snack salati (come le patatine), cereali per la colazione e alternative a base vegetale", ha aggiunto. "Questi prodotti sono spesso caratterizzati da una lunga lista di ingredienti sull'etichetta, una vivace immagine di marca e alcuni che contengono affermazioni sulla salute o sulla nutrizione come 'senza grassi' o 'ricchi di fibre'".

Il team di ricerca non è stato in grado di dimostrare in modo conclusivo perché i cibi altamente lavorati sono correlati a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, ma ci sono alcune teorie.

"Hanno spesso un alto rapporto calorie-peso, il che significa che si consumano più calorie prima di sentirsi sazi", ha spiegato Dicken.

"Sappiamo anche che l'aumento della massa grassa (dalle calorie in eccesso) aumenta il rischio di diabete di tipo 2. Quando abbiamo considerato il peso corporeo, un aumento dell'indice vita-altezza (più grasso addominale) potrebbe spiegare quasi metà dell'associazione", ha aggiunto.

Lo studio non può dimostrare una relazione causale tra gli alimenti e il rischio di diabete di tipo 2 e gli autori hanno riconosciuto che ulteriori ricerche sono necessarie a causa dei limiti, ha dichiarato Sarah Gallo, vicepresidentessa senior della politica dei prodotti dell'Associazione dei Marchi dei Consumatori, un'associazione di categoria americana che rappresenta i produttori di beni di largo consumo.

"Vilipendere i cibi già pronti potrebbe limitare l'accesso e causare l'evitamento di prodotti nutrienti, portando a una ridotta qualità della dieta, a un maggiore rischio di malattie legate al cibo, a un maggior spreco di cibo e a un peggioramento delle disuguaglianze nella salute", ha detto. "I produttori dei marchi preferiti dagli americani sono più vicini al consumatore di qualsiasi altro settore e sono dedicati a preservare l'accesso a cibi nutrienti, economici, convenienti e sicuri".

Cosa scegliere invece

I principali responsabili del possibile legame tra i cibi altamente lavorati e il diabete di tipo 2, secondo Dicken, sono le bevande zuccherate, i cibi a base di animali lavorati e gli snack salati come le patatine.

Quando fai la spesa per il pranzo, Dicken suggerisce di optare per l'acqua invece della soda e per la frutta o i mix di frutta secca non salati invece delle patatine, ha detto.

Ricorda che non tutti i processi di lavorazione sono uguali - alcuni sono necessari per garantire la sicurezza e la qualità del cibo, ha detto la dott.ssa Hilda Mulrooney, lettore di nutrizione e salute all'Università Metropolitana di Londra. Non ha partecipato alla ricerca.

"I cibi lavorati sono

Leggi anche: