Secondo le nuove proposte del sindaco, Oxford Street a Londra diventerà una zona pedonale.

L'amministrazione comunale dichiara che il progetto prevede di trasformare la via principale in una zona pedonale priva di automobili, creando così un dominio pubblico accattivante.

Stando al rapporto, Oxford Street registra un'affluenza di 500.000 persone al giorno. Noti negozi come Selfridges e John Lewis hanno sede in questo iconico distretto dello shopping.

Tuttavia, la rinomata mecca dello shopping ha incontrato recentemente degli ostacoli. Secondo l'amministrazione comunale, i numeri del turismo non sono ancora tornati ai livelli pre-pandemici. Alcuni negozi di punta hanno chiuso e la strada ha visto un aumento di negozi che vendono merci come caramelle a tema americano.

Il sindaco ha dichiarato in una dichiarazione: "Oxford Street era un tempo il culmine del settore del retail britannico, ma è innegabile che abbia sofferto notevolmente negli ultimi dieci anni. È fondamentale agire subito per ridare vita alla strada principale più famosa del Regno Unito."

Khan, affiliato al Partito Laburista e rieletto sindaco di Londra a maggio, ha già tentato di rinvigorire la zona, ma i suoi progetti sono stati bloccati dal Consiglio della Città di Westminster, che amministra l'area locale.

L'ultima iniziativa di Khan si basa sull'ottenere ulteriori privilegi di pianificazione dal governo, limitando così alcune delle giurisdizioni del Consiglio della Città di Westminster.

Angela Rayner, Vice Primo Ministro, ha elogiato la strategia di Khan, dichiarando nel rapporto che "solleciterà la crescita generando nuove opportunità di lavoro, stimolando l'attività finanziaria e fornendo una spinta necessaria all'economia notturna di Londra."

In una dichiarazione del martedì, il Consiglio ha annunciato di aver formulato il proprio progetto negli ultimi due anni per rinnovare la zona.

"Questi progetti sono pronti per la costruzione, hanno ricevuto il sostegno dei retailer e della comunità locale e sono stati creati per promuovere una significativa crescita economica mentre si garantisce un futuro prospero per i nostri vivaci quartieri nella zona ovest di Londra," si legge nella dichiarazione.

Tuttavia, il Consiglio ha dichiarato di "intenzione di collaborare in modo cooperativo con il Sindaco e il Governo per garantire i migliori risultati possibili per le comunità locali, le attività commerciali e Londra."

Khan ha espresso il suo desiderio di vedere Oxford Street "rinascere come il principale hub del retail del mondo" e di rendere "la zona notevolmente più verde, pulita e sicura per tutti."

"I progetti porterebbero a un'esperienza di shopping notevolmente migliorata per i visitatori, i residenti, i lavoratori e i turisti che visitano Oxford Street e la zona circostante, ripristinando questa parte della metropoli al suo antico splendore," conclude la dichiarazione.

Ci sono ancora diverse attività da completare prima di iniziare i lavori, tra cui una fase di consultazione pubblica. Un portavoce dell'ufficio del sindaco ha comunicato a CNN che si prevede di implementare un piano di transizione nel

