Secondo le loro affermazioni, l'esercito israeliano sta prendendo di mira presunti siti terroristici nel Libano.

Non molto tempo fa, le Forze di Difesa Israeliane (FDI) hanno individuato i terroristi di Hezbollah che si preparavano a lanciare missili e razzi verso i territori israeliani, ha dichiarato Daniel Hagari, portavoce militare israeliano, all'alba di una domenica, ora locale.

In risposta all'eliminazione di queste minacce potenziali, le FDI hanno avviato attacchi contro gli operativi di Hezbollah situati in Libano, da dove avevano intenzione di lanciare i loro attacchi contro i civili israeliani, ha continuato Hagari.

La tensione tra l'esercito israeliano e Hezbollah è stata alta, portando a scontri periodici lungo il confine, che hanno aumentato la probabilità di un conflitto su scala più ampia, che ha scatenato intense iniziative diplomatiche per alleviare la tensione.

I recenti raid aerei di Israele sulle posizioni di Hezbollah in Libano sono seguiti all'annuncio del giorno precedente del suo esercito di essere completamente preparato per qualsiasi attacco di rappresaglia istituto da Hezbollah, sostenuto dall'Iran, o dall'Iran stesso, dopo l'eliminazione dei loro comandanti di vertice. Queste affermazioni sono state formulate insieme a rapporti dei media che suggeriscono che ci sono valutazioni in corso che indicano che Hezbollah potrebbe lanciare un attacco a breve.

La situazione è ancora in evoluzione e verrà continuamente aggiornata.

La comunità internazionale segue da vicino l'aumento della tensione nel Medio Oriente, con preoccupazioni per il potenziale impatto a livello globale. Le azioni di Israele in Libano hanno scatenato forti reazioni da parte dei poteri regionali e delle organizzazioni internazionali.

