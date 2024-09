Secondo le IDF, un missile yemenita ha colpito il centro di Israele, una regione generalmente protetta dagli attacchi missilistici nemici.

Un proiettile è penetrato nel territorio israeliano e ha colpito un'area aperta nella parte centrale di Israele, senza causare vittime, secondo quanto dichiarato dalle Forze di Difesa Israeliane. I rumori esplosivi uditi nella zona sono stati attribuiti alle contromisure militari israeliane, secondo l'IDF, che sta ancora analizzando gli esiti dell'intervento.

Le immagini e i video condivisi dai Servizi di Soccorso Israeliani su Telegram mostrano grandi nuvole di fumo che si levano sopra un campo aperto e vetri rotti all'interno di una stazione ferroviaria a Modi'in, una città situata tra Tel Aviv e Gerusalemme.

La polizia israeliana sta collaborando con la sua squadra di artificieri nella regione della Shfela, anche nota come Colline della Giudea, dove sono stati trovati frammenti di un intercettore. Le autorità stanno ora assicurando il sito dell'impatto e cercando eventuali residui di intercettore, ha detto la polizia.

Le sirene hanno suonato in tutta la parte centrale e settentrionale di Israele, ha annunciato l'esercito, e le sirene sono state anche attivate all'aeroporto di Tel Aviv, secondo il rappresentante dell'aeroporto. I video che circolano sui social media mostrano passeggeri che si affrettano a cercare riparo.

Inoltre, circa 40 proiettili sono stati lanciati dal Libano verso la regione settentrionale di Israele domenica mattina, alcuni dei quali sono stati intercettati e altri hanno colpito aree aperte, ha riferito l'IDF. Non sono state segnalate vittime e le autorità stanno spegnendo gli incendi causati dai proiettili detonati.

L'IDF ha anche specificato che un drone esplosivo è penetrato nella città del nord del Libano di Metula, senza causare danni.

Le tensioni sono in aumento da mesi tra Israele, Yemen e Libano, mentre Israele continua il suo conflitto con Hamas a Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre del gruppo militante. I leader mondiali hanno espresso preoccupazione per il potenziale di un conflitto più ampio nel Medio Oriente.

Since the conflict began, the Iran-backed Houthis, who control Yemen's most populous regions, have regularly targeted Israel with drones and missiles. Most of these projectiles have been intercepted by Israel's or its allies' defenses.

The Houthis have also targeted shipping in the Red Sea as a rejection of Israel's military campaign in Gaza.

Perhaps the most notable instance was in July, when the Houthis claimed responsibility for a deadly drone attack in Tel Aviv, the Israeli commercial hub - the first time the city had been struck by a Houthi drone.

Israel retaliated with deadly airstrikes on a Yemeni port the day after, marking the first such strike on Yemen, according to Israeli authorities.

Furthermore, the Iran-backed Hezbollah militia in Lebanon has carried out attacks on northern Israel, launching rockets and drones on Saturday to target Israeli military sites.

These direct attacks on each other's territories have raised concerns that a new front could emerge in the ongoing conflict, which is already posing a risk of spreading across the region.

Israel initiated its war in Gaza after Hamas' cross-border October 7 attacks, resulting in the death of more than 1,200 Israelis and the capture of 250, according to Israeli authorities.

Since then, more than 40,000 Palestinians have reportedly been killed in Israel's military operations in Gaza, as per the health ministry in the enclave. The health ministry does not categorize deaths between combatants and civilians in its data, but states that the majority of the deceased are women and children.

The world community has been closely watching the escalating tensions between Israel and various Middle Eastern nations, expressing concern about the potential for a larger conflict. The Middle East, particularly Israel, has been MAJORLY affected by this ongoing series of attacks and countermeasures.

