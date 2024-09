Secondo le dichiarazioni delle autorità, uno sceriffo del Kentucky avrebbe ucciso un giudice nelle sue stanze a seguito di una disputa.

Giudice distrettuale Kevin Mullins, 54enne, è stato trovato con numerose ferite da arma da fuoco alle 15:00 circa del giovedì scorso presso il tribunale della contea di Letcher a Whitesburg, nel Kentucky, come dichiarato dal tenente della polizia di stato del Kentucky Matt Gayheart durante una conferenza stampa. Mullins è poi deceduto presso il tribunale.

Stando a un'indagine preliminare, il vicesceriffo della contea di Letcher Shawn M. Stines, 43enne, ha sparato e ucciso Mullins dopo una discussione nella camera del giudice. Stines è stato subsequently accusato di omicidio di primo grado, secondo la polizia di stato. Al momento non è chiaro se Stines abbia ottenuto assistenza legale.

Dopo la sparatoria, Stines si è arreso pacificamente senza incidenti e è stato arrestato sulla scena. Attualmente sta collaborando con le autorità, come confermato da Gayheart. Il processo per determinare un nuovo sceriffo della contea dopo l'arresto di Stines è ancora in corso.

Gayheart ha espresso le sue sensazioni, dicendo: "Questa comunità è molto unita e siamo tutti scossi da questo incidente."

Nonostante la presenza di altre persone nell'edificio, non è stato ferito nessuno all'interno della camera del giudice durante la sparatoria. Non sono state segnalate altre ferite e le autorità hanno confermato che non c'è alcuna minaccia per il pubblico.

Il movente dietro la discussione e la sparatoria è ancora sotto indagine, con Gayheart che specifica che ci sono ancora dettagli in arrivo sull'incidente. Ha anche menzionato che l'incidente è stato un "evento isolato".

L'incidente di sparatoria si è verificato dodici giorni dopo che il sud-est del Kentucky ha assistito a un altro incidente di sparatoria su un'interstatale, che ha portato a cinque feriti nella contea di Laurel. Questo evento si è verificato all'inizio di settembre. Inoltre, un vicesceriffo della contea di Russell è stato ucciso in servizio pochi giorni prima dell'incidente di sparatoria.

Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha condiviso le sue sensazioni sui social media, dicendo: "C'è troppa violenza in questo mondo e prego per un domani migliore."

Ecco cosa sappiamo finora sui due uomini, sull'incidente e sull'indagine in corso:

Informazioni di sfondo su Mullins e Stines

Mullins, residente a Jackhorn, ha ricoperto la carica di giudice distrettuale per il tribunale distrettuale 47 del Kentucky nella contea di Letcher dal suo appuntamento da parte del governatore Steve Beshear nel 2009, secondo l'Associated Press. Mullins è stato successivamente eletto un anno dopo e ha vinto la rielezione nel 2014, 2018 e più recentemente nel 2022.

Prima della sua nomina giudiziaria, Mullins ha lavorato come assistente procuratore distrettuale nella contea di Letcher, con un focus sui reati legati alla droga. È stato ammesso al bar nel 1995.

Come giudice distrettuale, Mullins ha promosso il trattamento delle sostanze per coloro che sono coinvolti nel sistema giudiziario, a partire dal 2010. Centinaia di persone hanno avuto accesso a centri di trattamento per la droga in regime di ricovero attraverso i suoi sforzi, secondo l'Associated Press e la SOAR del Kentucky, un'organizzazione senza scopo di lucro.

Addiction Recovery Care ha iniziato a collaborare con Mullins nel 2018 per facilitare l'accesso accelerato al trattamento attraverso un liaison comunitario nel tribunale. Questa iniziativa è stata adottata in almeno 50 contee del Kentucky, secondo l'Associated Press. Mullins è stato anche il fondatore di un team di supporto per il recupero dagli oppioidi.

Stines è stato eletto per la prima volta come sceriffo della contea nel 2018 e ha vinto la rielezione nel 2022. All'inizio di settembre, Stines ha evidenziato i successi dell'agenzia, tra cui recenti sequestri di droga.

La discussione nella camera del giudice

Un'indagine sulla sequenza degli eventi che hanno portato alla sparatoria, nonché sulla natura esatta della discussione tra i due uomini, è ancora in corso, secondo la polizia di stato.

"Siamo a conoscenza del fatto che la discussione tra i due ha portato agli eventi che si sono svolti, ma stiamo ancora cercando di determinare cosa è successo prima che venissero sparati i colpi", ha dichiarato Gayheart.

L'indagine include la revisione delle riprese registrate all'interno dell'edificio e gli interrogatori di tutti i testimoni, come confermato da Gayheart.

Il procuratore generale del Kentucky Russell Coleman ha annunciato che il suo ufficio collaborerà con Jackie Steele, procuratore distrettuale per il circuito giudiziario 27, come procuratori speciali nel caso. Coleman ha promesso: "Condurremo un'indagine approfondita e perseguiremo la giustizia".

Il corpo di Mullins è stato portato all'ufficio del medico legale per ulteriori analisi, secondo Gayheart.

Il tribunale di giustizia del Kentucky ha espresso la sua preoccupazione per l'incidente, dicendo: "Siamo in contatto con le agenzie di legge e ordine, compresa la polizia di stato del Kentucky, e offriamo il nostro pieno supporto in questo momento difficile".

Shock e tragedia nella comunità del Kentucky

Il capo della corte suprema del Kentucky Laurance B. VanMeter ha espresso le sue sensazioni, dicendo: "Sono scioccato dalla morte del giudice Mullins e la corte è rimasta sconvolta".

Matt Butler, procuratore distrettuale per la contea di Letcher, ha deciso di recedere dalla prosecuzione dello sceriffo a causa dei suoi stretti legami familiari con la moglie di Mullins.

Butler ha descritto sia Stines che Mullins come "due uomini con cui ho lavorato per diciassette anni e che ho amato come fratelli".

"Tutti qui sono familiari, incluso il fatto che il giudice Mullins e io abbiamo sposato un paio di sorelle e abbiamo parenti che condividono lo stesso sangue ma si comportano come fratelli", ha detto Butler.

"Le preghiere sono necessarie per la famiglia del giudice Mullins e per i miei figli Ian e Ivy, che hanno versato lacrime e pregato di incontrare il loro zio", ha continuato. "La mia comunità ha subito un duro colpo."

Dopo l'incidente di sparatoria, i tribunali distrettuali e circolari, nonché l'ufficio del cancelliere del tribunale distrettuale, rimarranno chiusi fino al ripristino delle operazioni normali, secondo le autorità del tribunale del Kentucky hanno dichiarato giovedì. Le scuole della contea di Letcher e il Southeast Kentucky Community and Technical College sono state momentaneamente chiuse, secondo quanto riferito dall'Associated Press.

Kentucky Auditor Allison Ball ha commentato su X: "Sto pregando per il contea di Letcher e per il giudice distrettuale Kevin Mullins".

"Spero che il potere divino protegga questa comunità e tutti quelli colpiti dalla sparatoria", ha augurato Ball.

La comunità esprime shock e preoccupazione, riconoscendo di essere profondamente colpita da questa tragedia. Nonostante il loro rapporto con il giudice Mullins, tutti nella comunità sono addolorati per la sua perdita.

Il sistema giudiziario del Kentucky estende il suo sostegno alle indagini in corso, impegnandosi a collaborare con la Kentucky State Police in questo momento difficile.

