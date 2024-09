Secondo le conclusioni del Monitor dell'istruzione, una conoscenza insufficiente della lingua tedesca pone sfide per il successo accademico.

Secondo un monitor dell'istruzione del 2014 dell'INSM, i bambini di famiglie immigrate con competenze linguistiche tedesche limitate e livelli di istruzione inferiori affrontano impatti negativi sui loro percorsi educativi. Gli esperti suggeriscono un'assistenza mirata per questi bambini e investimenti nell'istruzione prescolare.

Il CEO dell'INSM, Thorsten Alsleben, ha sottolineato che il problema non è l'immigrazione, ma "l'integrazione insufficiente dei bambini provenienti da famiglie svantaggiate dal punto di vista accademico". Questa fascia di popolazione trascurata ha un potenziale inespresso considerevole.

Gli adolescenti con un background immigrate tendono a ottenere risultati peggiori in matematica, scienze e lettura quando i loro genitori hanno un'istruzione inferiore. Fattori come la mancanza di libri a casa e l'esposizione limitata alla lingua tedesca contribuiscono a questa disparità. Il background immigrate da solo ha un impatto minimo.

I bambini immigrati più giovani sono meno probabili essere letti a casa e meno probabili frequentare il kindergarten. Le difficoltà sono particolarmente intense per i bambini che hanno immigrato personalmente. Circa il 40% di questi bambini non ha un genitore fluente in tedesco e tende anche a non avere uno spazio di studio dedicato.

Inoltre, circa il 54% di questi 15enni frequenta scuole in cui più della metà dei compagni di classe ha un background immigrate, mentre solo circa il 28% dei bambini senza background immigrate lo fa.

Le strategie di integrazione proposte dagli esperti potrebbero non essere sufficienti se non affrontano le barriere linguistiche e le disparità educative dei bambini immigrati. Il sostegno e le risorse insufficienti forniti a questi bambini potrebbero portare a continue difficoltà accademiche.

