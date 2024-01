Secondo l'affiliata News18 della CNN, al velocista irlandese è stato negato l'ingresso ai Giochi del Commonwealth

Il semifinalista olimpico ha ottenuto la sospensione della pena a febbraio dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver permesso la produzione di crack nel suo appartamento nella città di Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra, secondo quanto riportato da CNN-News18.

Reid è stato condannato a 21 mesi di reclusione sospesi per 18 mesi, con la condizione di completare 220 ore di lavoro non retribuito entro il 18 febbraio 2023, ha confermato la Bristol Crown Court alla CNN via e-mail.

La scorsa settimana, il 27enne Reid è stato nominato nella rosa dell'Irlanda del Nord per i Giochi del Commonwealth del 2022 per i 200 metri maschili in programma ad agosto, secondo quanto riportato da Athletics Northern Ireland. A maggio, l'organo di governo dell'atletica nordirlandese aveva dichiarato che Reid sarebbe stato valutato per la selezione nonostante la sua condanna, come riportato da CNN-News18.

I Giochi del Commonwealth dell'Irlanda del Nord hanno dichiarato che stanno "cercando di fare chiarezza" su un possibile appello alla decisione, come riportato da CNN-News18.

"Siamo spiacenti di confermare che all'atleta Leon Reid è stato negato l'ingresso ai Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022 in seguito a una valutazione del rischio per la sicurezza. Leon era stato selezionato dal CGNI ed era stato iscritto alla gara dei 200 metri prima della scadenza del 29 giugno", ha dichiarato in un comunicato il Commonwealth Games Northern Ireland, secondo quanto riportato da CNN-News18.

"Il comitato organizzatore di Birmingham 2022 gli ha comunicato che non gli sarebbe stato permesso di partecipare. I Commonwealth Games NI stanno attualmente cercando di fare chiarezza su ogni potenziale meccanismo di appello e all'atleta è stato offerto un supporto di benessere per affrontare questa notizia", ha aggiunto il comunicato.

La CNN ha contattato i rappresentanti di Reid, dei Commonwealth Games Northern Ireland e della Federazione dei Giochi del Commonwealth per un commento.

"Come per ogni grande evento, per garantire a tutte le persone coinvolte un'esperienza sicura e protetta è necessario mettere in atto e rispettare rigorosi controlli ed equilibri", hanno dichiarato gli organizzatori del torneo Birmingham 2022 in un comunicato alla CNN.

"Birmingham 2022 ha lavorato a stretto contatto con il National Accreditation Team per verificare e controllare tutti i delegati che intendono partecipare ai Giochi del Commonwealth di Birmingham. In base a questa guida riconosciuta a livello nazionale, abbiamo chiarito i parametri e i dettagli dei controlli che sarebbero stati effettuati su tutti i partecipanti. Queste informazioni sono state comunicate a tutte le squadre e alle associazioni dei Giochi del Commonwealth con largo anticipo rispetto alle selezioni delle squadre", ha aggiunto il comunicato.

Reid ha debuttato ai Giochi del Commonwealth di Glasgow 2014, secondo la sua biografia dell'Università di Bath.

Quattro anni dopo, è entrato nella storia conquistando il bronzo nella finale dei 200 metri maschili ai Giochi del Commonwealth del 2018, quando è diventato il primo atleta nordirlandese a vincere una medaglia internazionale di atletica leggera in 28 anni, come riporta il sito web delle Olimpiadi.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com