- Secondo l'ADAC, si prevede un fine settimana particolarmente movimentato.

Attenzione agli automobilisti: il periodo post-vacanze in alcune regioni federali causa un aumento significativo del traffico. Le scuole in Assia e Reno-Palatinato riprendono le lezioni la prossima settimana, con numerosi pendolari in viaggio questo weekend. Tuttavia, si prevede una diminuzione del traffico verso sud.

Secondo l'associazione del traffico, le autostrade che portano al Mare del Nord e al Baltico saranno molto trafficate. Le autostrade più congestionate sembrano essere l'A1 Lubecca - Dortmund, l'A3 Passavia - Francoforte e l'A7 Hannover - Füssen/Reutte. Inoltre, le strade nelle aree urbane di Monaco, Berlino e Amburgo sono previste essere molto trafficate.

Come sempre, la pazienza è fondamentale nelle regioni alpine, in particolare sui passi del Tauern, Fernpass, Inntal, Brenner, Pyhrn, Karawanken e Gotthard. I viaggiatori dovrebbero aspettarsi congestionamenti anche sulle strade che portano in Scandinavia, Polonia, Italia e Paesi Bassi.

Evitate l'Arlberg in Austria. I lavori sul tunnel dell'Arlberg hanno portato alla sua chiusura e la chiusura della strada sull'Arlberg pass è dovuta a una frana. Per un viaggio più fluido, è consigliabile viaggiare durante la settimana.

Despite the anticipated traffic increases in various regions, commuters heading to or from Hessen might find less congestion due to the return of schools in Hesse and Rhineland-Palatinate. However, be aware that arterial roads leading to other destinations, such as the A3 Passau - Frankfurt, may still be heavily trafficked.

