Secondo l'ADAC, nei fine settimana si vedono numerosi viaggiatori sulle autostrade.

VAGABONDI consigliano di pianificare i vostri viaggi durante i giorni feriali, preferibilmente il martedì o il mercoledì. È probabile che incontriate ritardi in zone di cantiere sulle autostrade, dove le corsie sono limitate o sezioni estese causano notevoli ritardi. Vari luoghi di vacanza popolari potrebbero essere interessati.

Mostrare tolleranza è fondamentale nei viaggi internazionali, specialmente per coloro che rientrano in GERMANIA e Austria. La situazione migliora quando si viaggia nella direzione opposta, poiché ci sono meno viaggiatori in vacanza.

I viaggiatori dovrebbero anche dimostrare pazienza durante i controlli doganali casuali. Misure di sicurezza potenziate sono imminenti tra AUSTRIA e Germania, nonché ai punti di ingresso con Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Francia.

Despite the advice to plan trips on weekdays, you might still face delays on highways due to construction zones. Navigating these areas, with limited or extended lanes, can significantly impact your travel time.

To avoid crowded highways, consider traveling to destinations in Germany or Austria during off-peak seasons, when there are fewer vehicles on the roads.

