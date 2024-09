Secondo la KfW, la Germania è in declino nel campo delle tecnologie digitali.

La Germania è in ritardo rispetto ai suoi omologhi internazionali nel campo dell'innovazione tecnologica digitale, secondo un recente rapporto pubblicato da KfW, una banca di sviluppo tedesca di proprietà dello stato. Il rapporto evidenzia un divario nella ricerca e nelle domande di brevetto relative alla tecnologia digitale, nonché un basso livello di investimenti IT da parte delle imprese.

Il rapporto avverte che questo divario nella trasformazione digitale potrebbe comportare consistenti perdite economiche. Esso invita a un'azione urgente da parte di politica e imprese. La capo economista di KfW, Fritzi Köhler-Geib, afferma che la Germania avrà bisogno di una notevole resilienza per stare al passo con i ritmi delle nazioni leader nell'innovazione tecnologica digitale.

Secondo il rapporto, la Cina e gli Stati Uniti pubblicano molti più studi di ricerca sulla tecnologia digitale rispetto alla Germania, con la Cina in testa di quasi sei volte e gli Stati Uniti di quasi quattro volte. Nel campo dei brevetti tecnologici digitali, il Giappone è in testa, seguito dagli Stati Uniti, che ne presentano quasi tre volte di più rispetto alla Germania, che supera di gran lunga la Francia. Inoltre, la Germania importa più prodotti basati sulla tecnologia digitale di quanto ne esporti, fa notare KfW.

Inoltre, le imprese tedesche hanno un budget relativamente basso per la digitalizzazione, secondo l'analisi di KfW. Nel 2022, hanno destinato solo l'1,4% del PIL agli investimenti IT, che è la stessa percentuale del 2019. Per stare al passo con il ritmo di trasformazione digitale degli altri paesi sviluppati, gli investimenti IT della Germania devono aumentare a circa 140-180 miliardi di euro all'anno, più del doppio o del triplo della quantità attuale.

KfW propone di rafforzare la ricerca di base nella tecnologia digitale in Germania, incoraggia la politica ad aiutare le imprese nella ricerca e nello sviluppo e suggerisce di espandere l'infrastruttura per garantire a tutte le imprese una connessione internet affidabile. Tuttavia, c'è un lato positivo, scrive Köhler-Geib. "Ad esempio, la ricerca accademica di primo livello nel campo dell'intelligenza artificiale è molto apprezzata a livello internazionale". Inoltre, la Germania ha forti capacità tecnologiche in settori come la robotica e la guida autonoma.

Il rapporto esorta urgentemente politica e imprese ad agire, come suggerito dalla capo economista di KfW, Fritzi Köhler-Geib. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'adozione di politiche per aumentare gli investimenti IT e la ricerca sulla tecnologia digitale in Germania.

Despite the challenges, Germany's strengths in areas like artificial intelligence and autonomous driving, as acknowledged by Köhler-Geib, provide a foundation for the Commission to build upon in its efforts to close the digital tech innovation gap.

