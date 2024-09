Secondo la dichiarazione del giudice, Rudy Giuliani deve all'organizzazione che ha gestito il suo procedimento di fallimento, 300.000 dollari.

L'argomento in corso riguardo al debito di Giuliani nei confronti dello studio di contabilità Global Data Risk è stata una delle ultime tentativi di quest'anno per posticipare i pagamenti ai suoi creditori, a cui deve circa 150 milioni di dollari.

Giuliani ha contestato davanti al giudice Sean Lane del tribunale fallimentare degli Stati Uniti a White Plains, New York, sostenendo che le spese dello studio di contabilità, come le tariffe per le riunioni, i viaggi e il tempo trascorso per intervistare per la valutazione degli attivi, dovrebbero essere ridotte.

Tuttavia, Lane è principalmente favorevole alle richieste dello studio di contabilità.

In una udienza di martedì, Lane ha dichiarato: "C'è stata un'assenza allarmante e non professionale di integrità finanziaria da parte del debitore... che ha reso necessaria questa intervenzione".

Giuliani ha interrotto il suo caso di fallimento durante l'estate a causa della crescente frustrazione del giudice Lane per l'opacità finanziaria di Giuliani. La bancarotta ha temporaneamente protetto Ruby Freeman e Shaye Moss, lavoratori delle elezioni della Georgia, dal sequestro dei suoi appartamenti, dal blocco dei suoi conti bancari e dal tentativo di sequestrare qualsiasi bene di valore, compresi i cimeli dei New York Yankees e orologi di lusso.

Attualmente, Freeman e Moss sono impegnati in procedimenti giudiziari per costringere la vendita dei beni di Giuliani, tra cui un lussuoso appartamento in un condominio a Manhattan e un appartamento in Florida.

Freeman e Moss sono i primi tra i numerosi creditori di Giuliani, grazie a una giuria che ha assegnato alla coppia madre-figlia quasi 150 milioni di dollari per le affermazioni diffamatorie di Giuliani dopo le elezioni del 2020.

Global Data Risk sta anche cercando di incassare rapidamente, poiché è stata ingaggiata per esaminare la ricchezza di Giuliani a nome dei suoi creditori. La maggior parte del loro lavoro è rimasta nascosta a causa del prematuro ritiro di Giuliani dalle procedure fallimentari.

Giuliani ha già depositato 100.000 dollari come garanzia per coprire alcune delle spese di Global Data Risk. Il resto dovrebbe essere detratto da ciò che Freeman e Moss otterranno dalla vendita dei beni di Giuliani, secondo i documenti giudiziari.

La controversia di Giuliani con Global Data Risk e il suo debito sostanziale sono diventati un argomento importante nei dibattiti politici. Anche durante la battaglia legale, Giuliani è tenuto a depositare fondi per coprire le spese di Global Data Risk, evidenziando le implicazioni finanziarie della sua cattiva gestione finanziaria in politica.

Data l'attuale situazione legale di Giuliani, la politica potrebbe prendere una piega diversa, poiché la vendita dei suoi beni, tra cui il suo lussuoso appartamento e l'appartamento in Florida, potrebbe influire sui suoi futuri progetti politici.

