- Secondo Kalkofe, "le fosse di scarico più profonde hanno tutte una caratteristica comune: un'apertura di fondo".

Per i fan fedeli, è stato un periodo di incertezza: il famoso festival cinematografico "#SchleFaZ – I peggiori film di tutti i tempi" era quasi giunto alla fine. Stasera (ore 20:00), questo festival televisivo trash è di ritorno per una nuova stagione. Invece di Tele 5, ha trovato una nuova casa sul canale della filiale RTL, Nitro. Oliver Kalkofe parla con l'Agenzia Telegrafica Tedesca delle lacrime, di un nuovo inizio e di serial killer in uno studio di aerobica.

Domanda: Salve signor Kalkofe, sono passati otto mesi da quando "#SchleFaZ" ha fatto una pausa; cosa c'è dietro il ritorno?

Risposta: Quando abbiamo annunciato la notizia incredibile che "#SchleFaZ" sarebbe continuato su Nitro e RTL+ dopo la sua uscita da Tele 5, è stato uno dei momenti più emozionanti e gioiosi che abbia mai vissuto sul palco. La tristezza e il dolore iniziali dei fan si sono rapidamente trasformati in lacrime di gioia e abbracci. È stato veramente straordinario da vedere!

Siamo entusiasti che l'intero team di "#SchleFaZ" sia tornato e Nitro non ha richiesto alcuna modifica. Quindi, possiamo orgogliosamente dire: Non è cambiato nulla, e rimarrà altrettanto brutalmente bello come sempre! In un certo senso, è sia una rinascita che un nuovo inizio. Sentiamo l'intera famiglia RTL sostenere il progetto con vera energia ed entusiasmo. Esperire questo di nuovo alla nostra età è un sentimento incredibilmente soddisfacente.

Nemmeno due star di Bond possono salvarlo

Domanda: Cosa possono aspettarsi i fan?

Risposta: Inizialmente, qualche buona notizia per i fan: ovviamente, la famosa regola "un film con squali all'anno" è ancora in vigore; questa volta, abbiamo in serbo "Sand Sharks" per la visione. Squali di sabbia, gente! Dopo squali in un uragano, pinne che tagliano la spiaggia sabbiosa è probabilmente la vista più strana che si possa immaginare. finally we've found the perfect time to take on this film.

Another gem is "Aerobicide," a delightful blend of aerobics, pop gymnastics, and slasher films. The whole time, they're just exercising, twerking, and murdering.

Then we have an overlooked action classic from the late 1970s, "The Lone Fighter." Filled with double James Bond power, with George Lazenby, the original 007, and Harold Sakata, who became legendary as Oddjob in "Goldfinger," in the lead roles. But even two James Bond stars can't save a true piece of crap film.

King Kong rip-off with a hairy twist

Domanda: Altri highlights?

Risposta: What else do we have? "Ape" is another 1970s gem, focusing on a hairy giant ape. Essentially, it's just another low-budget King Kong rip-off, but we managed to make it the perfect addition to "#SchleFaZ."

The ape itself offers some fantastic moments: the poor intern in an ape suit who had to crush a few paper houses and was clearly wearing sneakers. And there's a long, thrilling water fight against a dead shark from the fish market.

Domanda: Il primo film della stagione proviene direttamente dall'archivio RTL.

Risposta: We're especially proud of the season opener, "S.O.S. Barracuda: Death plays roulette" from 1999. Why? Because we have an excellent RTL original production for the fans to enjoy. Though finding an appropriate fit for "#SchleFaZ" among RTL's high-quality programming is a challenge, we pulled it off!

This film stars Heinz Hoenig as the main villain, Verona Feldbusch before her Pooth days, and Maren Gilzer. It's a "Die Hard" rip-off, but this time, the action takes place on a gambling fishing trawler off Travemünde. And the Bruce Willis role is filled by Nick Wilder, the actor famously known for his role as Herr Kaiser in the Hamburg-Mannheimer ads.

This is undeniably "#SchleFaZ" gold! As a "Die Hard" fan, this over-the-top, ultra-ambitious high-school theater production is the perfect, worthy kick-off to the new RTL season.

"Turning a bad movie into a good time"

Domanda: Therefore, what makes "#SchleFaZ" such a hit?

Risposta: "#SchleFaZ" was originally just a fun idea for the summer. We never dreamed that it would become such a phenomenon. In America and England, watching terrible movies with friends and laughing at their unintentional humor was popular, but it was less so in Germany.

But it offers some form of release; you take something that's just plain bad and make it fun. Through our editing, we turn a lousy movie into a good time.

Watching it by yourself, you'd be annoyed by the poor quality of the film. But with us, you can laugh and have a blast. Plus, everyone involved is handing it in with genuine passion and love. The audience appreciates being treated honestly, because that's not always the case in television.

Complaints? "It's the directors or producers"

Domanda: In eleven years, has anyone associated with a film – a director, cinematographer, or even an actor – ever complained that their artistic work was being made fun of?

Answer: Yes, there have been complaints and positive reactions from those involved. The ability to satirize oneself and maintain a certain sense of humor and distance from their own work is more common among actors.

Alcuni creatori o produttori tendono a esagerare nei loro progetti, mancando dell'umorismo e della distacco necessari. Prendiamo ad esempio "Troll 2", un film che è diventato un cult classico grazie alla sua ilarità involontaria. All'inizio il regista era entusiasta della gioia del pubblico, ma poi è diventato irritato e frustrato quando hanno riso in momenti che considerava inappropriati. Questi individui possono essere sensibili quando il loro lavoro viene criticato.

Allo stesso modo, alcune compagnie erano riluttanti a fornirci i loro film, temendo una connotazione negativa. Tuttavia, io vedo "#SchleFaZ" come una rilettura di film che, nonostante le buone intenzioni, non hanno raggiunto il successo previsto. È vantaggioso per i film se possiamo riderci sopra a distanza, in quanto questo aumenta il loro appeal grazie al nostro umorismo autoironico e alla nostra resilienza.

Ci rancheremo mai di film brutti? Ne dubito fortemente. All'inizio prendevamo qualsiasi cosa riuscissimo a trovare, ma poi ci siamo resi conto che non era abbastanza. Molti film sono brutti perché sono noiosi e ripetitivi. Il nostro motto è "Bellezza della merda". Stiamo cercando film così brutti da essere ridicoli, spinti da un fervore involontario. Trovare questi tesori nascosti richiede una ricerca diligente, che ho fatto per anni, acquistando e streaming potenziali candidati come un collezionista instancabile.

Attualmente ho una lista di circa 150 titoli che sono perfetti per "#SchleFaZ". Li inoltro al broadcaster, che poi contatta i detentori dei diritti e negozia i diritti che possiamo acquisire. A volte pensiamo di aver raggiunto il fondo, ma ho imparato: anche i buchi più profondi hanno un fondo. Puoi sempre continuare a scavare se hai il coraggio di farlo.

RIGUARDO ALLA FIGURA: I consulenti di carriera hanno suggerito a Oliver Kalkofe (58), originario della Bassa Sassonia, di diventare un mercante di navi. Alla fine è diventato un critico televisivo, dopo una serie di deviazioni. Kalkofe ha acquisito un grande seguito con le sue parodie di TV spazzatura, che ha sviluppato per la radio ffn e poi mostrato su Premiere. Oltre al suo successo come critico televisivo, Kalkofe si è fatto un nome come sceneggiatore (co-sceneggiando il film cinematografico "Der Wixxer") e doppiatore. Vive a Berlino.

Domanda: Da quale paese proviene Oliver Kalkofe?Risposta: Oliver Kalkofe proviene dalla Bassa Sassonia, Germania.

Domanda: Dove possono guardare i fan la nuova stagione di "#SchleFaZ" ora?Risposta: I fan possono guardare la nuova stagione di "#SchleFaZ" sul canale affiliato RTL, Nitro.

Leggi anche: