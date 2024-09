Secondo il testo originale, i genitori dovrebbero mantenere un ruolo secondario e astenersi dall'interferire eccessivamente nelle amicizie dei figli.

Spesso i genitori si chiedono: "Come posso aiutare mio figlio a fare più amicizie?"

I genitori potrebbero preoccuparsi dell'isolamento sociale, dei weekend noiosi, dei bambini che trascorrono troppo tempo in casa e se queste cose siano normali o segni di potenziali problemi futuri. Se questi sono indeed segnali d'allarme, quali passi possono essere intrapresi per affrontarli?

Indubbiamente, ci sono strategie che i genitori possono utilizzare per aiutare i loro figli a creare connessioni. Offrire snack popolari e condivisibili e essere disponibili a guidare e accompagnare in posti divertenti sono strategie che spesso suggerisco. In generale, però, meno interventi sono generalmente meglio. L'idea antiquata che "i bambini devono essere visti e non sentiti" potrebbe essere più applicabile ai genitori che diventano troppo coinvolti nella gestione della vita sociale dei loro figli.

Ho parlato con Sarah Clark, codirettrice del C.S. Mott Children’s Hospital National Poll on Children’s Health, riguardo al recente Mott Poll che ha esplorato le prospettive dei genitori sulle amicizie dei loro figli. Clark è anche una ricercatrice nel dipartimento di pediatria dell'Università del Michigan ad Ann Arbor. (Il rapporto si basa sulle risposte di 1.031 genitori con almeno un figlio di età compresa tra 6 e 12 anni nel mese di agosto. L'errore margins è di più o meno 1-5 punti percentuali.)

Questa intervista è stata leggermente editata e condensata per chiarezza.

CNN: Cosa ti ha spinto a condurre un sondaggio sulle amicizie dei bambini?

Sarah Clark: Dal 2007, abbiamo condotto il Mott Poll. Cerchiamo di affrontare argomenti in modo ampio, alcuni più focalizzati sulle cure mediche tradizionali, mentre altri affrontano momenti seminali nella vita dei bambini che richiedono ai genitori di considerare come il loro modo di fare genitori influenzi la salute o il benessere del loro figlio. Con l'inizio dell'anno scolastico, l'amicizia sembrava rilevante.

CNN: Un genitore su cinque dice che il suo figlio di età compresa tra 6 e 12 anni non ha amici o non ne ha abbastanza. Pensi che questo sia un effetto duraturo della pandemia di Covid-19?

Clark: In modo interessante, non c'è stata differenza tra maschi e femmine o per livello di classe, suggerendo che l'impatto della pandemia sui genitori potrebbe essere un fattore. Gli scambi quotidiani tra genitori e figli sono diminuiti durante la pandemia, il che potrebbe aver influito sulla consapevolezza dei genitori delle attività e delle opportunità a cui potevano collegare i loro figli.

CNN: Due terzi dei genitori vogliono che i loro figli siano amici di bambini con backgrounds simili. Quali sono i tuoi pensieri su questo approccio alla formazione dell'amicizia?

Clark: L'interpretazione positiva è che i genitori potrebbero desiderare che la famiglia dell'amico del loro figlio condivida stili di genitorialità. Quando i genitori sono d'accordo sull'uso del denaro per le attività o sull'impostazione dei limiti, può rendere le cose più semplici.

Tuttavia, se si trasforma nel non voler che il proprio figlio sia amico di "quelli tipi di persone" in base alla loro identità, invia un messaggio dannoso. Tali individui sono spesso compagni di classe, compagni di squadra, colleghi o futuri leader nella vita del proprio figlio. Questo non è favorevole al funzionamento bene nella società.

Inoltre, questo influisce anche sui genitori. Se i genitori sono troppo severi riguardo alle interazioni dei loro figli, si perdono un'ottima opportunità di crescita personale. Questo risultato mi ha rattristato per i bambini e per i genitori.

CNN: C'erano alcune scoperte che non ti aspettavi di fare?

Clark: Sono stata sorpresa da diverse cose. In primo luogo, mi aspettavo che la percentuale di genitori che volevano conoscere i genitori degli amici del loro figlio sarebbe stata molto più alta. (Il sondaggio ha rilevato che il 30% dei genitori con figli dalle elementari alla quarta elementare voleva fare amicizia con i genitori degli amici del loro figlio, ma questo numero è sceso al 17% tra i figli delle medie.)

In secondo luogo, sono rimasta sorpresa dal fatto che un genitore su cinque pensasse che il suo figlio non aveva amici o non ne aveva abbastanza. Mi sembrava un numero alto.

In terzo luogo, il numero di genitori che acquistano cose per aiutare il loro figlio a inserirsi sembrava più basso di quanto mi aspettassi. (Il sondaggio ha rilevato che il 10% dei genitori lo fa.)

CNN: Il 90% dei genitori crede che il loro figlio vorrebbe fare nuove amicizie. A volte, un bambino è contento di un piccolo circolo di amici, ma il genitore è quello che lotta. Quali sono i tuoi pensieri in merito?

Clark: Potrebbe essere una combinazione di entrambi. Solo una piccola percentuale di genitori (4%) ha detto che i loro figli avevano troppi amici. E non c'è stata molta differenza tra le risposte delle elementari e delle medie in questo senso. Penso che questa risposta rappresenti sia ciò che i genitori sentono dai loro figli che ciò che percepiscono dal comportamento dei loro figli.

CNN: Circa il 23% dei genitori di figli delle medie dice che è probabile che consentano ai loro figli di utilizzare i social media per fare amicizia. Cosa spiega questo?

Clark: Anche se le persone spesso incolpano il Covid per questo aumento dell'uso dei social media, in molte comunità non ci sono grandi posti dove i bambini possano riunirsi. Le biblioteche, i centri commerciali o i caffè possono avere determinate leggi o regole sui minori non accompagnati. Quindi, i social media possono essere una soluzione.

CNN: La tua raccomandazione per i bambini dalle elementari alla quarta elementare è che i genitori dovrebbero intervenire solo nei problemi di appuntamenti o di amicizia quando c'è una questione di sicurezza. Puoi approfondire questo?

Clark: Si tratta di sapere se si sta intervenendo in una discussione o in una zuffa fisica. Sembra che molti genitori siano ansiosi di intervenire durante le discussioni verbali, wanting to sort things out for their kids. But what's your youngster picking up from that? Parents have a role to play in fostering environments and providing opportunities, but they can't forge friendships for their kids. Overdoing the direct intervention can do more harm than good.

Instead, as grown-ups, we should influence through our own actions, which is a whole different ball game compared to interfering in kids' disputes. Display how to handle things by observing your own friendships.

