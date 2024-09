- Secondo il segretario generale del FDP Wulff, gli elettori non hanno ancora preso una decisione.

Come afferma il Segretario Generale dell'FDP per Meclemburgo-Pomerania Anteriore, David Wulff, i risultati delle elezioni regionali in Turingia e Sassonia sono stati un "schiaffo in faccia" per l'intero partito. Le previsioni iniziali prevedevano che avrebbero ottenuto circa il 1,5% in Turingia e il 1% in Sassonia, risultati che sono molto al di sotto delle aspettative e che indicano chiaramente che non hanno saputo connettersi adeguatamente con gli elettori dell'Est.

È chiaro che i residenti in questi stati federali non hanno visto una proposta convincente che affronti le loro preoccupazioni più urgenti. "Questioni come il cambiamento nella politica dei rifugiati e delle migrazioni sono arrivate troppo tardi per gli elettori e non sono state efficacemente integrate nel dibattito politico", ha dichiarato Wulff.

L'FDP interpreta questi risultati elettorali come un invito a concentrarsi di più sulla Germania orientale. Wulff ha sottolineato che "è ora fondamentale sviluppare soluzioni pratiche adatte alle sfide uniche di queste aree e promuoverle attivamente nel dibattito politico nazionale".

I deludenti risultati elettorali in Turingia e Sassonia hanno pesato molto sull'FDP, che ha mancato di molto le sue previsioni iniziali. Per affrontare questo duro colpo, Wulff ha suggerito di concentrarsi di più sulla Germania orientale e di sviluppare soluzioni su misura per le sfide uniche della regione.

