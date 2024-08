- Secondo il rapporto, Robert F. Kennedy Jr. riconsidera il sostegno al trionfo elettorale di Donald Trump.

La situazione sta cambiando, lasciando indietro un pezzo significativo di voti che potrebbe potenzialmente influenzare l'esito. Attualmente, circa il 5-9% degli americani sceglierebbe Robert F. Kennedy Jr. come presidente, a seconda dell'indagine. Questo livello di sostegno è raramente visto per il terzo candidato in una corsa presidenziale degli Stati Uniti. La sua quota è sufficientemente elevata da far pendere l'ago della bilancia a favore di uno dei candidati rimanenti in diversi stati stretti e aiutarlo a conquistare la Casa Bianca.

Kennedy Sostiene Trump

Di conseguenza, Kennedy ha dichiarato il suo ritiro dalla corsa: "Non ho più fiducia nella mia capacità di vincere", ha dichiarato. Invece, appoggerà il candidato repubblicano, Donald Trump. Per dimostrare il suo nuovo impegno, Kennedy si è unito a Trump sul palco a Glendale, in Arizona.

Apparendo piuttosto a disagio, ha conversato con Trump su argomenti che non sono solitamente in cima alla lista delle priorità degli americani: i chimici nel cibo e una "commissione presidenziale indipendente sugli investigazioni degli attentati". Questa commissione, ha suggerito, dovrebbe "riesaminare tutti i documenti sopravvissuti relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy".

Il Ruolo Significativo dell'Arizona

Il fatto che Kennedy abbia annunciato il suo endorsement per Trump in Arizona non è stato un caso. Si prevede che le prossime elezioni saranno molto serrate in numerosi luoghi, con anche un piccolo numero di voti che potrebbe decidere la vittoria di un concorrente sull'altro. Come l'Arizona, dove nel 2020 Joe Biden ha sconfitto Donald Trump per soli 10.457 voti. Senza questa vittoria stretta, il democratico potrebbe non essere oggi alla Casa Bianca. E chiunque voglia occupare la Casa Bianca quest'anno deve anche vincere in Arizona.

Il Passaggio di Kennedy verso Trump

L'affinità di Kennedy per il repubblicano Trump è un recente sviluppo. I Kennedy sono sempre stati associati al Partito Democratico. Suo padre, il defunto Robert F., e suo zio presidente, John F. Kennedy, entrambi appartenevano al partito liberale. Più recentemente, quasi tutta la famiglia ha pubblicamente appoggiato Joe Biden.

All'inizio, Bobby Jr. ha seguito le orme della sua famiglia e ha pianificato una carriera in linea con i loro valori. Tuttavia, tutti i posti potenziali erano già occupati, anche per un Kennedy. Ora in pensione a 70 anni, l'avvocato per l'ambiente ha deciso di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti come indipendente. Normalmente, i candidati indipendenti hanno poche possibilità nel sistema dei due partiti. Ma non Robert F. Jr.

Il Successo di Kennedy Solo nella Contesa Biden vs. Trump

Nei suoi momenti migliori, ha ottenuto il 10% dei consensi. Indubbiamente, il suo nome ha giocato un ruolo, ma così anche il generale malcontento degli americani verso i candidati, Donald Trump e Joe Biden. Che Kennedy abbia abbracciato le teorie del complotto non sembra aver scoraggiato molti. Ha affermato, per esempio, che i vaccini causano l'autismo, il Wi-Fi causa il cancro e le sostanze chimiche nell'ambiente trasformano i bambini in transgender. Che qualcuno con tali convinzioni si allinei con il campo di Trump non è più sorprendente.

Kennedy è stato piuttosto successo solo come terzo uomo in una corsa presidenziale tra Biden e Trump. Con il ritiro di Biden e l'ingresso di Kamala Harris nella corsa, la dinamica della campagna elettorale è cambiata. Da quando è entrata in corsa, la popolarità di Kennedy è notevolmente diminuita. Forse era solo la figura di punta dei "Doublehaters", coloro che disprezzano sia Biden che Trump.

È incerto se i suoi sostenitori si sposteranno ora verso Trump, ma di certo non farà male al candidato presidenziale conservatore.

Data la diminuzione della popolarità di Kennedy dopo l'ingresso di Kamala Harris nella corsa, rimane incerto se i suoi sostenitori si sposteranno verso Trump. Tuttavia, l'endorsement di Kennedy, una figura di spicco con opinioni controversie, è probabile che rinforzi in qualche modo la campagna di Trump.

Dopo la sua dichiarazione di appoggio a Trump, Kennedy si è unito al candidato repubblicano sul palco a Glendale, in Arizona, sottolineando la loro posizione condivisa su certi argomenti insoliti. Questa pubblica dimostrazione di unità potrebbe potenzialmente influenzare gli elettori indecisi nelle elezioni molto combattute dell'Arizona.

