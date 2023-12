Secondo il rapporto dell'NTSB, il pilota che ha sfiorato la pista di Honolulu ha "perso la consapevolezza della situazione".

L'incidente del 23 gennaio è uno dei quattro quasi-collisioni che hanno coinvolto aerei di linea sulle piste degli aeroporti statunitensi su cui sta indagando il National Transportation Safety Board.

Secondo il rapporto preliminare dell'NTSB, il capitano della United ha preso il controllo del Boeing 777 dal primo ufficiale dopo l'atterraggio a Honolulu.

I due avevano discusso prima dell'atterraggio le indicazioni della compagnia aerea per non rimanere fermi sul breve tratto di marciapiede tra le due piste, e sono stati poi sorpresi da un'istruzione del controllo del traffico aereo di fare proprio questo.

"Il comandante ha indicato di aver perso la consapevolezza della situazione mentre uscivano dalla pista 4R, poiché pensava che la distanza tra le piste fosse maggiore di quella reale", si legge nel rapporto dell'NTSB.

"Il CA (capitano) ha anche indicato che non sembra esserci abbastanza spazio per un B777 lungo 210' per liberare completamente la pista 4R e rimanere comunque a corto di pista 4L e quando si è reso conto che stavano superando le barre di attesa della pista 4R dipinte sulla via di rullaggio erano già sulla pista 8L e avevano attraversato la pista 4L".

L'aereo che stava atterrando sull'altra pista, un piccolo turboelica cargo Cessna, aveva programmato di uscire dalla pista prima del punto di attraversamento del jet United. Nel punto più vicino, gli aerei erano a 1.173 piedi di distanza l'uno dall'altro e "non è stata necessaria o intrapresa alcuna azione evasiva" da parte dell'aereo più piccolo, si legge nel rapporto.

La United non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul rapporto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com