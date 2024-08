Secondo il DLRG, quest'anno in Germania sono annegate almeno 253 persone.

Nei primi sette mesi dell'anno in corso, almeno 253 persone sono morte in incidenti legati al bagno e all'acqua in Germania. Si tratta di 35 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo l'Associazione Tedesca di Salvamento (DLRG). Da inizio stagione balneare a maggio, circa 150 persone sono annegate, secondo il rapporto intermedio dell'organizzazione. "Se l'estate fosse stata più costante, probabilmente ci sarebbero state ancora più vittime", ha spiegato la presidente della DLRG, Ute Vogt.

Fino ad ora, 77 persone sono morte nei laghi, rispetto alle 82 dello stesso periodo dell'anno scorso. Per il terzo anno consecutivo, ci sono stati più incidenti fatali nei fiumi. Al 31 luglio 2024, ci sono stati 92 casi, rispetto ai 77 dello stesso periodo dell'anno scorso. Vogt ha sconsigliato di fare il bagno nei fiumi. "Le acque correnti rappresentano i maggiori pericoli", ha avvertito. Due terzi del numero totale di morti si sono verificati nei laghi e nei fiumi.

Tredici persone sono annegate nei primi sette mesi dell'anno in corso in mare - dieci nel Mar Baltico e tre nel Mare del Nord. Lo scorso anno ce n'erano nove. La maggior parte di questi erano incidenti in barca o in attività acquatiche o incidenti di bagno all'alba o al tramonto. Sono morte otto persone in piscina, secondo la DLRG.

Quasi ogni terzo vittima la cui età è nota era sopra i 70 anni. Ci sono stati 64 annegamenti in questa fascia di età. Altri 60 vittime erano tra i 50 e i 70 anni. Secondo il rapporto della DLRG, il numero di annegamenti sopra i 50 anni è aumentato di 41 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nei nuotatori più anziani, le malattie preesistenti sono spesso la causa degli incidenti in acqua. Ci sono state sette vittime tra i bambini sotto i 10 anni.

Nelle attività ricreative come il paddle surf o la navigazione, sono stati registrati 20 incidenti fatali entro la fine di luglio. Questo numero è già pari a quello dell'intero anno scorso. La DLRG consiglia di indossare giubbotti salvagente durante le attività acquatiche. "Purtroppo, molte persone non pensano abbastanza alla loro sicurezza, non prendono precauzioni e sopravvalutano le loro capacità", ha spiegato Vogt.

