Secondo il CDC, un incidente insolito di influenza aviaria nel Missouri ha una somiglianza con il ceppo prevalente tra il bestiame.

Il ceppo virale è stato caricato nel database GISAID di venerdì, rendendo la sua sequenza genetica pubblicamente accessibile a fini di ricerca. Il ceppo è strettamente correlato a quello che ha interessato il bestiame da latte in 14 stati quest'anno. Tuttavia, l'individuo che è risultato positivo nel Missouri lo scorso mese non aveva avuto alcun contatto con uccelli selvatici, pollame o bestiame, né aveva consumato prodotti lattiero-caseari crudi. L'origine dell'infezione in questo caso è ancora sotto indagine. Sono stati segnalati altri 13 casi umani negli Stati Uniti quest'anno, tutti in individui che avevano avuto contatti con animali infetti.

L'importanza potenziale di questa infezione è oggetto di dibattito. Da un lato, gli esperti trovano preoccupante che l'individuo sia stato infettato senza un apparente contatto con animali infetti, il che sembra deviare dal solito schema. Tutti gli altri casi di infezione da H5N1 segnalati quest'anno sono stati lievi e classificati come infezioni senza prosecuzione, senza alcuna prova di trasmissione da uomo a uomo. Fortunatamente, il tracciamento dei contatti non ha identificato ulteriori trasmissioni, suggerendo che il virus non ha capacità nuove.

Questa osservazione è supportata dalla sequenza genetica del virus. Secondo il CDC, gli scienziati non hanno identificato alcuna mutazione che potrebbe indicare un aumento della trasmissibilità o della gravità.

Tuttavia, il virus ha mostrato mutazioni che potrebbero influire sullo sviluppo dei ceppi vaccinali candidati, i vaccini preparati dal CDC che possono essere utilizzati dai produttori in caso di un'epidemia.

Ulteriori informazioni sul caso del Missouri, pubblicate nel rapporto settimanale del CDC FluView, hanno rivelato che un contatto stretto della persona infetta è caduto anche malato lo stesso giorno, ha mostrato sintomi simili ma non è mai stato testato. Entrambi gli individui si sono successivamente ripresi.

Il contemporaneo insorgere dei sintomi non suggerisce una trasmissione da persona a persona, ma piuttosto una esposizione condivisa, secondo il CDC.

Un secondo contatto stretto, un operatore sanitario, ha sviluppato sintomi lievi ma ha testato negativo per l'influenza.

È trascorso un periodo di follow-up di 10 giorni e non sono stati segnalati ulteriori casi, come confermato dal CDC.

Il paziente confermato nel Missouri era un adulto con diverse condizioni mediche preesistenti. È caduto malato durante la settimana che si è conclusa il 24 agosto, secondo il rapporto FluView.

Il dottor Nirav Shah, principale deputy director del CDC, ha dichiarato in una conferenza stampa che il paziente è stato ricoverato in ospedale a causa di dolori al petto, nausea, vomito, diarrea e debolezza. Shah ha menzionato che il ricovero del paziente era dovuto alle sue condizioni mediche preesistenti.

Mentre era in ospedale, il paziente ha testato positivo per un virus dell'influenza A. Lo stato del Missouri esegue test aggiuntivi su tutti i campioni che testano positivo per l'influenza A, e questi test hanno identificato il paziente come avendo un virus H5, una scoperta rara. Il campione è stato inviato al CDC per la conferma.

Quando gli è stato chiesto durante una conferenza stampa del giovedì se il CDC considerava l'infezione influenzale come incidentale al ricovero del paziente, il dottor Shah ha risposto: "no, non la descriviamo come incidentale. Era una domanda che era nella nostra mente, ma no, non era incidentale lì".

Il dottor Shah ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, citando preoccupazioni per la privacy del paziente.

Gli scienziati del CDC hanno notato che il campione che hanno ricevuto conteneva una bassa concentrazione del virus e hanno espresso cautela sulla loro capacità di sequenziare tutti e otto i segmenti del virus.

Nonostante l'indagine in corso, l'infezione inspiegata nel Missouri ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti sanitari a causa della mancanza di contatto diretto dell'individuo con animali infetti. Inoltre, l'eventuale impatto delle mutazioni del virus sullo sviluppo dei ceppi vaccinali candidati è un argomento di interesse per gli

