Secondo Ifo, le opinioni delle imprese tedesche sono in calo.

Le imprese tedesche si trovano in una situazione peggiorata rispetto a un mese fa, secondo un'indagine condotta dall'Istituto Ifo. Un settore specifico ha un outlook particolarmente cupo.

Il sentiment tra le imprese tedesche ha continuato a peggiorare ad agosto, come suggerito da un'indagine dell'Istituto Ifo con sede a Monaco. L'indice di clima delle imprese Ifo è sceso a 86,6 punti dai 87,0 punti di luglio, ha dichiarato l'istituto. Le aziende avevano una visione più negativa della loro situazione attuale e le loro aspettative per il prossimo futuro erano anche più pessimistiche.

"L'atmosfera sta precipitando", ha commentato il presidente dell'Ifo Clemens Fuest. "L'economia tedesca si sta sempre più dirigendo verso la crisi". L'indice è notevolmente diminuito nel settore della produzione, poiché le aziende hanno espresso maggiore insoddisfazione per gli affari attuali e le loro aspettative sono precipitate al livello più basso dal febbraio. Le aziende hanno continuato a lamentarsi di ordini in calo, come ha riferito l'Ifo.

In particolare, i produttori di beni di investimento stanno attraversando un momento difficile. Il clima degli affari è diminuito anche nel settore dei servizi, principalmente a causa di aspettative più riservate. La valutazione della situazione attuale ha registrato un lieve calo, mentre il clima degli affari nel commercio al dettaglio è leggermente migliorato dopo due cali consecutivi. Questo miglioramento è stato dovuto a un pessimismo meno marcato tra le aziende.

L'indice dell'edilizia rimane stabile

Tuttavia, i dettaglianti hanno segnalato una maggiore insoddisfazione per gli affari attuali. L'indice del clima degli affari nell'edilizia è rimasto invariato. Da un lato, le aziende erano leggermente meno insoddisfatte della situazione attuale, ma dall'altro, le loro aspettative sono leggermente scese, come ha spiegato l'istituto.

L'indice Ifo si basa su circa 9.000 relazioni mensili delle aziende dei settori produzione, servizi, commercio al dettaglio e edilizia. Alle aziende viene chiesto di valutare la loro situazione aziendale attuale e di prevedere le loro aspettative per i prossimi sei mesi.

Despite the deteriorating business climate in Germany, the European Union has not yet issued a statement regarding the situation. Countries within the European Union are closely monitoring the situation, as a weakened German economy could have widespread implications.

