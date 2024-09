- Secondo i risultati di una ricerca, i giovani elettori considerano l'AfD (Alternative für Deutschland) meno estrema per numerose ragioni.

L'influenza significativa dell'AfD tra i giovani è vista come un simbolo dell'accettazione del partito, secondo le opinioni degli esperti. Il ricercatore Rüdiger Maas ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa: "L'AfD non viene subito riconosciuta come un partito di estrema destra". Questa idea risuona in molti giovani che si identificano come centristi, ma scelgono l'AfD alle elezioni, secondo Maas, che ha recentemente pubblicato ricerche su questo argomento.

La netta distinzione tra i gruppi politici di sinistra e destra sta perdendo rilevanza per la generazione più giovane, ha sottolineato Maas. Ciò consente ai partiti estremisti, come l'AfD, di evitare di essere emarginati. Inoltre, c'è una alta tolleranza tra i giovani nei confronti di individui e gruppi che sostengono l'AfD nei loro ambienti sociali. "I giovani spesso dicono: 'I diritti non sono cattivi, non ci faranno del male'. Questo punto di vista spesso sfugge alla attenzione delle persone più anziane", ha aggiunto Maas.

Nelle recenti elezioni statali della Turingia e della Sassonia, l'AfD si è piazzata al primo posto tra i votanti tra i 18 e i 29 anni. In Turingia, il 36% dei votanti di questa fascia d'età ha sostenuto l'AfD, un aumento del 11% rispetto alle elezioni del 2019. Il CDU e il Partito della Sinistra hanno entrambi ricevuto il 13% dei voti, piazzandosi al secondo posto. In Sassonia, il 30% della stessa fascia d'età ha votato per l'AfD, in aumento del 9% rispetto a cinque anni fa. In questo caso, il CDU si è classificato al secondo posto con il 15%.

Maas prevede una tendenza simile nelle prossime elezioni statali del Brandeburgo. Il successo dell'AfD tra i giovani votanti e la sua ampia accettazione possono essere attribuiti in gran parte alla sua prolificità sui social media, ha sostenuto. "Gli argomenti relativi all'AfD ricevono più interazioni sui social media di quelli relativi al SPD o al CDU", ha detto Maas, aggiungendo che il partito è riuscito a reclutare influencer con un seguito considerevole.

I giovani votanti, fortemente influenzati dai social media, percepiscono l'AfD come un partito che è ingiustamente svantaggiato dagli altri partiti. "C'è poca contro-narrazione". Molti giovani tendono a trascurare il fatto che l'AfD non ha prospettive di coalizione genuine negli stati, secondo Maas. Ha continuato: "Questo dettaglio non compare spesso sui social media".

Per le altre partiti per sfruttare questa opportunità, dovrebbero investire ingenti fondi e dedicare attenzione agli influencer popolari sui social media, secondo Maas. Tuttavia, ha messo in guardia: "Non sottovalutare mai la velocità con cui gli argomenti possono diventare virali". La risata mostrata da Armin Laschet dopo la catastrofe delle alluvioni nell'Ahrtal, che molti considerano un fattore nella sua sconfitta alle elezioni federali del 2021 come candidato alla cancelleria del CDU, è un perfetto esempio di questo fenomeno.

