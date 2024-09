Secondo i risultati delle ricerche, circa un terzo degli adulti americani soffre di carenza di ferro.

Un terzo circa degli adulti negli Stati Uniti potrebbe soffrire di uno dei due tipi di carenza di ferro, anche se non presentano condizioni mediche che ne giustificherebbero la rilevazione, come anemia, insufficienza cardiaca o malattia renale cronica, secondo uno studio pubblicato martedì sulla rivista medica JAMA Network Open. Lo studio avverte che la carenza di ferro potrebbe essere un problema di salute pubblica trascurato e diffuso negli Stati Uniti.

Circa il 14% degli adulti nello studio ha soddisfatto i criteri per la carenza assoluta di ferro, che si verifica a causa di una grave riduzione o assenza di ferro immagazzinato nel corpo. In modo simile, circa il 15% degli adulti ha soddisfatto i criteri per la carenza funzionale di ferro, in cui ci sono sufficienti riserve di ferro, ma non vengono mobilitate in modo adeguato per sostenere le esigenze del corpo.

Il dottor Leo Buckley, autore principale dello studio e specialista in farmacia clinica al Brigham and Women's Hospital, ha sottolineato l'importanza di distinguere tra carenza assoluta e funzionale di ferro. La carenza funzionale di ferro è comune in tutti i gruppi di età e sessi. Condizioni come l'obesità, il diabete e la malattia renale, diffuse negli Stati Uniti, possono portare a carenza funzionale di ferro.

La carenza assoluta di ferro può essere trattata con integratori di ferro, mentre la carenza funzionale di ferro viene gestita affrontando le condizioni sottostanti, ha detto Buckley, aggiungendo che gli effetti a lungo termine della carenza funzionale di ferro sono in corso di studio.

Lo studio ha rilevato che la carenza assoluta di ferro era più comune nelle donne in età fertile, secondo Buckley, che ha anche notato che era comune tra le donne e gli uomini più anziani, un gruppo che potrebbe essere più suscettibile agli effetti della carenza di ferro. Negli adulti più anziani, la perdita di sangue attraverso il tratto gastrointestinale e l'assunzione insufficiente potrebbero essere le cause. Inoltre, possono avere diverse condizioni croniche che ostacolano l'assorbimento del ferro.

Il ferro è un minerale essenziale per mantenere diverse funzioni del corpo e lo sviluppo. Il corpo utilizza il ferro per produrre una proteina chiamata emoglobina nei globuli rossi. La carenza di ferro è stata legata al sindrome delle gambe senza riposo, alla stanchezza, alla caduta dei capelli, all'insufficienza cardiaca, all'anemia e ad altri esiti negativi.

Determinati gruppi di persone sono più a rischio di carenza di ferro, come le donne che hanno il ciclo mestruale, le persone in gravidanza, i bambini, i vegetariani e i donatori di sangue frequenti. Uno studio del 2022 ha stimato che più del 70% della carenza di ferro potrebbe passare inosservata tra i bambini e le donne in gravidanza.

La carenza di ferro può essere prevenuta o trattata con pillole di ferro, infusione endovenosa di ferro, integratori di ferro da banco o assumendo alimenti ricchi di ferro come carni magre, frutti di mare, noci, fagioli, lenticchie e spinaci. Tuttavia, lo studio suggerisce che molte persone potrebbero non sapere di essere carenti di ferro.

I ricercatori hanno analizzato i dati su un campione rappresentativo a livello nazionale di 8.021 adulti negli Stati Uniti. I dati provenivano dall'indagine nazionale su salute e nutrizione, compresi i test del sangue sui livelli di ferro di ciascuna persona dal 2017 al 2020.

Anche tra gli adulti senza condizioni mediche associate alla carenza di ferro, come anemia, insufficienza cardiaca, malattia renale cronica o gravidanza, la prevalenza stimata di carenza assoluta di ferro era del 11%, e la carenza funzionale di ferro del 15%.

Solo circa il 33% degli adulti con carenza assoluta di ferro e il 14% degli adulti con carenza funzionale di ferro avevano un possibile motivo medico per sottoporsi a un controllo della carenza di ferro, come anemia, insufficienza cardiaca, malattia renale cronica o gravidanza. Ciò suggerisce che la maggior parte degli adulti con uno dei due tipi di condizione potrebbe non essere controllata a meno che non ne parlino esplicitamente con il medico.

I ricercatori hanno anche rilevato che l'uso di integratori di ferro era raro tra gli adulti con carenza di ferro. Solo fino al 35% delle donne e fino al 18% degli uomini con la condizione hanno dichiarato di assumerli.

Il dottor Jacob Cogan, professore associato di medicina all'Università del Minnesota, ha detto che molti professionisti sanitari sospettano che la carenza di ferro sia più comune di quanto si creda, e questo studio potrebbe fornire ulteriori prove a sostegno di questa teoria.

Tuttavia, Cogan ha espresso dubbi sul possibile bias di selezione dello studio, poiché solo i pazienti con preoccupazioni per la carenza di ferro potrebbero essere stati testati. Di conseguenza, queste stime potrebbero riflettere solo la popolazione con preoccupazioni iniziali invece che la popolazione generale.

La ricerca di Cogan, pubblicata lo scorso mese, ha rilevato che il 58% degli adulti diagnosticati con carenza di ferro ancora non aveva risolto la condizione tre anni dopo, il che significa che non avevano ancora raggiunto i normali livelli di ferro.

È difficile determinare la prevalenza esatta della carenza di ferro, secondo Cogan, ma egli ritiene che sia più comune di quanto si pensi.

"Le persone che hanno il ciclo mestruale perdono ferro in qualche misura con ogni ciclo mestruale, e non assorbiamo il ferro molto bene con la dieta, quindi è relativamente facile diventare carenti di ferro. Poiché non effettuiamo attualmente controlli per la carenza di ferro - e non sto necessariamente dicendo che dovremmo, poiché non abbiamo ancora abbastanza dati per sostenere qualcosa del genere - molte persone potrebbero essere carenti senza rendersene conto", ha detto Cogan.

"La carenza di ferro è generalmente associata solo all'anemia. Tuttavia, sappiamo che la carenza di ferro può causare sintomi prima che il paziente diventi anemico, poiché l'anemia è una manifestazione tardiva della carenza di ferro. Tuttavia, se un paziente si sottopone a controlli del sangue di base e risulta non anemico, i fornitori potrebbero non approfondire oltre, come ordinare test del ferro".

Tuttavia, per la maggior parte delle persone, le visite mediche regolari o gli appuntamenti dal medico solitamente comportano un emocromo completo, che può indicare una possibile carenza di ferro e la necessità di ulteriori valutazioni del livello di ferro, secondo lui.

Inoltre, le persone possono sempre rivolgersi ai loro medici per fare controllare il loro livello di ferro se hanno dei dubbi, ed è cruciale mantenere una dieta bilanciata, inclusa una quantità adeguata di frutta e verdura. In particolare, le verdure sono ricche di riserve di ferro, così come la carne rossa. Inoltre, se c'è il sospetto di sanguinamento eccessivo, dobbiamo indagare le possibili fonti di sanguinamento per determinare se c'è un potenziale rischio di carenza di ferro, ha detto Strange.

Questo nuovo studio evidenzia che la carenza di ferro potrebbe essere un problema diffuso, poiché circa il 11% degli adulti senza condizioni mediche associate alla carenza di ferro sono stati trovati ad avere una carenza di ferro assoluta, e il 15% una carenza di ferro funzionale. Le visite mediche regolari o gli appuntamenti dal medico spesso includono un emocromo completo, che può indicare una possibile carenza di ferro.

