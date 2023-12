Secondo i ricercatori, per gli adolescenti i social media potrebbero cambiare il cervello

Secondo lo studio pubblicato martedì, coloro che controllavano più spesso le loro piattaforme avevano maggiori probabilità di essere sensibili a ricompense e punizioni sociali generali.

"Per i giovani che controllano abitualmente i social media, il cervello sta cambiando in modo da diventare sempre più sensibile al feedback sociale nel corso del tempo", ha dichiarato l'autrice principale dello studio, la dott.ssa Eva Telzer, assistente alla cattedra di psicologia e neuroscienze presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. "E questo pone le basi per lo sviluppo del cervello in età adulta".

Telzer e il suo team hanno studiato 169 studenti di prima e seconda media nelle zone rurali della Carolina del Nord per determinare l'impatto delle abitudini di controllo dei social media sul loro sviluppo.

Per un periodo di tre anni, gli studenti - che avevano tutti 12 o 13 anni quando è iniziata la ricerca - hanno riferito il loro comportamento sui social media e sono stati sottoposti annualmente a imaging fMRI del loro cervello per vedere le loro risposte neurali a una visualizzazione su schermo di feedback sociali positivi e negativi, come una faccia felice o arrabbiata.

Durante questo periodo, gli studenti che hanno dichiarato di controllare i social media più regolarmente hanno mostrato una maggiore sensibilità neurale in parti del cervello come l'amigdala, ha detto Telzer. Quelli che controllavano i social media meno frequentemente hanno mostrato una minore sensibilità in quelle aree alla fMRI.

Non è chiaro se i cambiamenti neurali si siano tradotti in cambiamenti comportamentali, come un aumento dell'ansia o dei comportamenti di dipendenza, ha detto Telzer.

È importante non preoccuparsi troppo presto, ha aggiunto. Lo studio ha stabilito una forte correlazione tra l'abitudine ai social media e la maggiore sensibilità al feedback, ma non può dire con certezza se l'una causa l'altra, ha aggiunto.

Inoltre, non è chiaro se una maggiore sensibilità alle conseguenze sociali sia un bene o un male.

"Una maggiore sensibilità potrebbe portare a comportamenti compulsivi nei confronti dei social media, oppure potrebbe riflettere un cambiamento neurale adattivo che aiuta gli adolescenti a navigare nel loro mondo sociale", ha detto Telzer.

Gli adolescenti e i social media

I social media sono pieni di modi per ottenere un feedback dai coetanei, sia che si tratti dell'entusiasmo di un like su un post o della critica di un commento cattivo, ha detto la dottoressa Neha Chaudhary, direttore medico di BeMe Health e psichiatra infantile e adolescenziale al Massachusetts General Hospital e alla Harvard Medical School. Chaudhary non ha partecipato allo studio.

L'adolescenza è un periodo in cui l'uso dei social media è elevato e lo sviluppo cerebrale è critico. Il cervello degli adolescenti sta attraversando il periodo di maggiore sviluppo e riorganizzazione, secondo solo a quello dell'infanzia, il che lo rende più suscettibile alle influenze ambientali, ha detto Telzer.

Come psichiatra infantile e adolescenziale, Chaudhary ha detto di essersi spesso interrogata sul ruolo dei social media nello sviluppo.

È possibile che i risultati dello studio indichino che i social media modificano il cervello degli adolescenti, ma potrebbe anche essere che alcuni studenti stessero già sperimentando cambiamenti nello sviluppo cerebrale che li hanno portati a utilizzare maggiormente i social media, ha detto Chaudhary.

Come affrontare l'abitudine

Sia che i cambiamenti cerebrali siano la gallina o l'uovo in questo caso, ci sono misure che gli operatori possono adottare per aiutare gli adolescenti a usare con cautela i social media.

"Incoraggerei fortemente le persone, soprattutto gli adolescenti, a fare pause frequenti dall'uso dei social media", ha detto Chaudhary.

Questo può aiutare i giovani a connettersi più profondamente di persona, a sentirsi più presenti e a "separarsi dall'afflusso costante, spesso ansiogeno, di informazioni sul mondo e sulla vita degli altri".

Chaudhary consiglia alle famiglie di adottare un approccio in quattro fasi all'uso dei social media da parte degli adolescenti: aiutarli a valutare il modo in cui li usano, chiedere in che modo i social media servono loro, incoraggiarli a identificare i cambiamenti che desiderano e fare un piano per raggiungerli, ha scritto in un articolo del 2021.

E anche per i giovani che amano trascorrere del tempo online, ci sono modi per farlo che non comportano alcuni dei rischi potenziali dei social media, ha aggiunto.

"Potrebbe essere il momento di trovare applicazioni ed esperienze digitali non legate ai social media e di ripensare al tempo che trascorrete su piattaforme che non vi lasciano tranquilli, riposati e con uno stato d'animo migliore", ha detto Chaudhary.

Correzione: Una versione precedente di questa storia riportava erroneamente il titolo professionale della dottoressa Neha Chaudhary.

Fonte: edition.cnn.com