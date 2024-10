Secondo i rapporti, Teheran avrebbe intenzione di lanciare un altro attacco contro Israele.

A seguito dell'attacco missilistico significativo di Iran contro Israele questa settimana, il Primo Ministro Netanyahu ha annunciato l'intenzione di vendicarsi. Questa mossa ha scatenato una risposta da Tehran, che ha minacciato di vendicarsi in egual misura, secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il loro piano di rappresaglia sembra essere già pronto.

Come riportato dai media iraniani, il loro piano di risposta a qualsiasi azione israeliana è attualmente in stato di allerta. L'agenzia di stampa Tasnim ha citato fonti militari, che hanno dichiarato: "Se Israele agisce, la controffensiva iraniana sarà eseguita".

Queste fonti hanno anche riferito che l'Iran ha una lunga lista di potenziali obiettivi all'interno di Israele. L'attacco su larga scala effettuato dall'Iran martedì sera, solo sei mesi dopo il primo, è stato un promemoria netto che qualsiasi punto israeliano può essere ridotto in polvere se necessario.

L'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro Israele martedì sera per la seconda volta quest'anno. Le forze di difesa israeliane hanno intercettato la maggior parte dei circa 200 razzi sparati. L'Iran ha sostenuto che l'attacco era una risposta alle operazioni militari israeliane contro la milizia filoiraniana Hezbollah nel sud del Libano e l'eliminazione del loro leader, Hassan Nasrallah.

Il Primo Ministro Netanyahu ha risposto minacciando ulteriori rappresaglie, definendo le azioni dell'Iran un "gravissimo errore" che sarebbe stato "punito di conseguenza". Sono in corso sforzi internazionali per prevenire ulteriori escalation.

Sabato, il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragtschi ha avvertito di una "reazione ancora più forte" se Israele avesse attaccato nuovamente. Ha dichiarato: "Per ogni attacco israeliano, ci sarà una reazione proporzionale e simile, e anche più forte dall'Iran". Ha fatto queste dichiarazioni durante una visita a Damasco, in Siria, dove ha incontrato il Presidente Bashar al-Assad, un alleato stretto dell'Iran.

Nel frattempo, il Ministro del Petrolio iraniano Mohsen Paknedschad ha visitato una struttura petrolifera sull'isola di Charg domenica come atto di sfida. Ha descritto la visita come un "viaggio d'affari di routine" e ha sottolineato che l'Iran non temeva alcuna crisi potenziale causata dai loro nemici. L'isola di Charg, situata nel Golfo Persico, ospita il terminale di esportazione del petrolio più grande dell'Iran.

Infine, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rivelato giovedì che erano in corso discussioni tra gli Stati Uniti e Israele riguardo a un potenziale attacco contro le strutture petrolifere iraniane. Tuttavia, Biden ha sconsigliato una tale azione venerdì, suggerendo di considerare altre alternative. In precedenza aveva respinto l'idea di un attacco contro le strutture nucleari iraniane.

Le tensioni in aumento tra Iran e Israele, evidenziate dagli attacchi missilistici recenti, mettono in luce la presenza continua dei ['Conflitti e guerre'] nella regione. Le continue minacce e controminacce, come quelle del Ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi e del Primo Ministro Netanyahu, indicano che la situazione rimane volatile e imprevedibile.

Leggi anche: