Secondo i rapporti, Sean "Diddy" Combs presumibilmente guida un sindacato criminale.

Le accuse contro Sean "Diddy" Combs, il 54enne magnate dell'hip-hop americano, sono molto gravi. È accusato di aver orchestrato un sindacato criminale e di aver sfruttato sessualmente le donne per decenni. L'indictment contro di lui è esteso.

Recentemente arrestato, Combs è sospettato di aver maltrattato, intimidito e manipolato donne per il suo piacere personale, esigendo il loro silenzio per proteggere la sua immagine pubblica. Si dice che abbia gestito una rete illecita per nascondere le sue azioni, facendo affidamento sull'aiuto dei suoi associati, come suggerito nell'indictment.

Combs è accusato di aver organizzato regolarmente riunioni sessuali di più giorni, che chiamava "Freak Offs", e di aver reclutato donne e lavoratori del sesso maschili per questi eventi. In qualità di capo di un'organizzazione criminale, è anche accusato di essere coinvolto o di aver tentato atti come il traffico di esseri umani, il lavoro forzato, la prostituzione, i reati legati alle droghe, il sequestro di persona, l'incendio doloso, la corruzione e l'ostacolo alla giustizia.

Il legale di Combs, Marc Agnifilo, ha dichiarato che il suo cliente si dichiarerà non colpevole di fronte ai rappresentanti dei media. Combs è stato preso in custodia lunedì sera (ora locale), secondo un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore distrettuale di New York. Il suo arresto è avvenuto in un hotel di Manhattan, secondo CNN. Negli ultimi sei mesi, le autorità hanno perquisito le case di Combs a Miami e Los Angeles a causa di queste accuse.

Il legale di Combs ha definito il processo ingiusto in una dichiarazione. Prima dell'indictment, Combs aveva collaborato con le forze dell'ordine e si era recato volontariamente a New York, secondo Agnifilo. Ha descritto il suo cliente come un "uomo innocente" ansioso di dimostrare la sua innocenza in tribunale. Agnifilo ha anche sottolineato lo status di Combs come leggenda della musica, uomo d'affari e padre devoto. Nonostante i suoi difetti, non è un criminale, secondo il suo avvocato.

Accuse aggiuntive contro Combs

Sono state presentate diverse cause contro Combs (noto per "Bad Boy for Life" e "I'll Be Missing You") dall'anno scorso, che lo accusano di stupro e abuso. Nel marzo di quest'anno, le autorità hanno perquisito le case di Combs a Los Angeles e Miami.

In maggio, CNN ha pubblicato un video che mostra un presunto aggressione di Combs sulla sua ex ragazza, Cassie Ventura, in un hotel nel 2016. Combs si è scusato pubblicamente in seguito.

Ventura ha fatto causa a Combs nel 2023, accusandolo di abuso sessuale, stupro, intimidazione e aggressione violenta durante la loro relazione di lunga durata. La causa non è andata in tribunale e si è risolta fuori dal tribunale. Combs ha negato le accuse al momento.

Data l'estesa indictment, è preoccupante che Sean Combs sia apparentemente coinvolto in atti di violenza, tra cui il traffico di esseri umani e il lavoro forzato. Nonostante la risoluzione della causa di Ventura, le sue accuse di abuso sessuale e aggressione violenta contro Combs suscitano serie preoccupazioni sul suo trattamento delle donne.

