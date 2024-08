- Secondo i rapporti, re Carlo e' pronto a perdonare il principe Harry dopo i loro incontri spirituali.

Lo scorso febbraio è emerso che il Re Carlo era stato diagnosticato con il cancro. Subito, suo figlio, il Principe Harry, residente negli Stati Uniti, ha preso un aereo per stare con suo padre malato nel Regno Unito. Dopo un breve incontro, il Re e il Principe Harry si sono separati.

Da allora, si dice che i due non si siano più incontrati e ciò che preoccupa ancora di più il sovrano è che non ha visto i suoi nipoti, Archie e Lilibet, dal giugno 2022. Il Principe Harry e sua moglie, la Duchessa Meghan, hanno lasciato l'America all'inizio del 2020, portando a una relazione tesa con il suo figlio più giovane. Questa lotta con il figlio e i nipoti lontani sta avendo un impatto significativo sul 75enne Re.

Si dice che il Re Carlo abbia discusso di questioni con il clero

Le tensioni tra il Principe Harry e la famiglia reale sono aumentate, portando a pubbliche dispute e serie accuse. In una documentario Netflix e nelle sue memorie, il Principe Harry ha condiviso conflitti personali e storie. Si dice che la tensione sia così intensa che dal suo viaggio, il Re ha rifiutato di parlare con suo figlio, cercando tranquillità e evitando ulteriori dispute.

Secondo il "Daily Mail", il Re si è rivolto al consiglio spirituale, cercando guida dal clero. Conosciuto per la sua fede, il Re Carlo si è interessato ancora di più alla teologia da quando è salito al trono, esplorando argomenti come il perdono.

Si presume che il Re Carlo abbia trovato conforto e coraggio nelle sue conversazioni spirituali con il clero, potenzialmente aprendo la strada a una risoluzione e riconciliazione con il suo figlio più giovane.

Despite the strain in their relationship, King Charles continues to express hope for reconciliation with Prince Harry. In a recent interview, he mentioned wanting to mend their bonds, highlighting his love and concern for his son.

The potential for a resolution was further fueled when it was disclosed that Prince Harry had sent a heartfelt letter to his father, expressing his deep regret over their estrangement and asking for forgiveness.

