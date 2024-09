Secondo i rapporti delle forze dell'ordine, un "suspetto mammifero marino dell'intelligence russa" soffre il destino probabilmente a causa di un bastone di Gettig bloccato in bocca.

In recent days, il cadavere di una creatura insolita, soprannominata Hvaldimir - un misto tra la parola norvegese per balena e il soprannome del presidente russo Vladimir Putin - è stato ritrovato a galleggiare nell'oceano da un duo padre-figlio che stava pescando al largo della costa meridionale della Norvegia, una settimana fa.

L'animale ha attirato l'attenzione dei media nel 2019 quando il suo corpo senza vita è stato scoperto vicino alle acque artiche della Norvegia, equipaggiato con un'imbracatura completa di una montatura per la fotocamera, che ha portato a speculazioni di spionaggio russo.

Date le tensioni geopolitiche tra Norvegia e Russia nell'Artico, l'umorismo è fiorito mentre la gente scherzava sul fatto che la balena agisse come una spia russa.

Di conseguenza, le autorità norvegesi hanno avviato un'indagine sulla morte della balena, a seguito di denunce presentate da attivisti per i diritti degli animali.

Un'autopsia ha rivelato un oggetto apparentemente minaccioso, lungo circa 35,5 cm e largo 3 cm, incastrato nella bocca della balena.

"Dopo l'esame, il suo stomaco era vuoto e la maggior parte dei suoi organi si era decomposta", hanno dichiarato le autorità norvegesi in una dichiarazione.

Purtroppo, le indagini finora non hanno trovato prove che suggeriscano l'attività umana come causa diretta della triste fine di Hvaldimir.

Di conseguenza, l'indagine verrà interrotta, ha concluso la dichiarazione.

Tuttavia, i gruppi per i diritti degli animali hanno insistito nel sostenere che la balena fosse stata intenzionalmente uccisa. In un aggiornamento recente, la polizia norvegese ha dichiarato che le ferite subite da Hvaldimir erano "completamente superficiali", aggiungendo che "non c'era alcuna prova che fosse stata sparata".

I rapporti e le conclusioni finali sono attesi entro due settimane.

La creatura insolita, Hvaldimir, ha scatenato discussioni non solo in Norvegia, ma in tutta l'Europa, alimentate dalle sue origini misteriose e dai presunti collegamenti con la Russia. Nonostante i sospetti iniziali, non ci sono prove concrete che colleghino i paesi europei alla morte di Hvaldimir.

